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【小肥出櫃】小肥28歲前對女性存恐懼 公開性取向後活得更自在　

娛樂 12:25 2020/08/21

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

小肥稱在28歲前怕被女性接觸。

44歲的歌手小肥（本名徐智勇）早前在陳志雲YouTube頻道節目《Stephen．傾》公開性取向，令小肥同志身份受到關注。近日小肥再度接受傳媒專訪，表示出櫃後放下包袱，坦白面對自己。

小肥承認同性戀身份。（取自小肥IG）

【小肥出櫃】小肥不再恐懼出櫃　承認同性戀後發表感受：仲好緊張但我自豪

28歲找到自我

早前小肥在《Stephen．傾》表示：「我其實到28歲先確定某啲嘢，28年，我都一直否定緊自己某啲嘢，習慣咗，同埋一個恐懼，自己都驚咗，如果承認咗某啲嘢會點呢？」

小肥求學階段不斷隱藏自己。（取自小肥IG）

28歲成為小肥對自我認同的分水嶺，28歲前的他甚至對於女性的觸碰也心存恐懼，但為了成為別人眼中的正常人，小肥在求學時期經常扮「直」，和朋友討論女性。

面對女性的表白，小肥只能用盡不同方法拒絕。幾乎和女藝人沒有緋聞的小肥，亦不時在電影中扮演好色男人的角色。

【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步

公開性取向後如釋重負

2014年，小肥曾被發現於微博關注多位大隻男，當中不乏半裸男性相片，曾遭網民質疑是同性戀者，不過當時小肥曾激動否認，指：「我唔係基，但唔歧視同性戀。」

好友江若琳。（取自小肥IG）

小肥解釋當時自己己未準備好去面對，公開「出櫃」只因覺得：「是時候要走這一步！」小肥坦承公開自己喜歡男性後反而覺自在，更吸引不少同路人向他示愛，不過現時小肥已有另一半，對方是台灣人，二人拍拖接近一年。

圈內不少好友知道小肥的同志身份，屬於圈內半公開的秘密，大家也為小肥守口如瓶。幾年前藍奕邦和盧凱彤還為小肥創作《內外》以作鼓勵，自小肥出櫃後，藍奕邦也再為他送上此曲。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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