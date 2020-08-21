【兒童健康】孩子隔四五天才排便又乾又硬　營養師：觀便便可知兒童便秘原因【內附改善便秘方法】

▲ 註冊營養師教大家觀察孩子的便便拆解便秘原因。

在家抗疫，好一段時間沒與閨密見面，於是我們也來跟隨潮流，利用視像形式聚會聊天。談起大家近況，我說︰「我真佩服嘉慧你這個全職媽媽，一日二十四小時照顧兩個孩子真不容易……」

嘉慧歎口氣說︰「當全職媽媽是開心的，但憂心也絕不少；尤其希希近來相隔四至五天才有一次大便，大便亦較乾硬，每次排便時也很辛苦，哭得很厲害。」

「有否帶希希去看醫生？」

嘉慧答︰「去年亦曾因便秘問題去看醫生，當時只處方瀉藥給他，這次我不想倚賴藥物，加上因肺炎疫情問題，所以還未去看醫生……」

我嘗試了解希希便秘的情況︰「大便是條狀還是一粒粒的？」

嘉慧答︰「條狀！」

我分析說︰「那飲食上應算得上有足夠非水溶性纖維，大便才可呈正常的香蕉形；相反，若大便呈一粒粒，就可估計是纖維攝取不足。」

▲ 粟米含豐富非水溶性纖維，有助排便。（iStock圖片）

便便呈粒狀纖維不足改善方法：

番薯、粟米、全穀麥麵包、糙米、蔬菜、水果（尤其水果皮層）等都含豐富非水溶性纖維，在腸道內吸收了水份，會令大便體積增大，從而刺激腸壁並加快腸道蠕動，幫助排便。

正常健康的大便除呈香蕉形外，質感亦較軟，容易排出；我說︰「你說希希的大便乾而硬，排便時感吃力，這可能是水份或油份不足所致。」

即使攝取足夠纖維，但若欠缺水份，腸道蠕動減慢，大便逗留腸道內的時間就愈長，當中的水份逐漸被腸道吸收，就會令大便變得乾硬。

嘉慧說︰「他平日不太肯喝清水，偶爾會喝牛奶及果汁，奶奶說要多給他煲點湯水……」

▲ 若孩子不肯多飲清水，周詠苑認為，牛奶、果汁及湯水也可是補充水份的方法，但忌喝高脂肪的老火湯。（iStock圖片）

便便乾硬水份或油份不足改善方法：

我解釋︰「牛奶、果汁及湯水也可是補充水份的方法，但湯水方面，應避免經常加入高脂肪的材料，尤其連骨的肉如豬骨、雞腳、乳鴿等，亦要注意避免添加過多鹽份。」

「剛才你說油份不足也會導致便秘？」

我點點頭︰「對！太油膩的食物可引致肚瀉，相反，油份不足會容易便秘，因為油份有滑腸作用。每餐煮食時可加入約一至兩茶匙油，或進食小量牛油果作為小食，都是攝取健康油份的方法。」

▲ 周詠苑指出，每餐煮食時可加入約一至兩茶匙油，或進食小量牛油果作為小食，都是攝取健康油份的方法。（iStock圖片）

嘉慧恍然大悟︰「的確，最近我要多花時間安排在家活動給他們，為了方便，亦想食清一點，煮食上多只蒸或灼。」她笑說︰「我應該早一點找你做個視像營養師諮詢，就不用擔憂了好幾晚呢！」

撰文：周詠苑（註冊營養師）