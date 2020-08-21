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【港產口罩】K Kwong主持檢測19款口罩　港產口罩表現比日本三次元更好【附完整名單】

食用安全 12:19 2020/08/21

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

K Kwong主持檢測19款口罩，港產口罩表現可比日本三次元口罩好。

本港新冠肺炎疫情持續，市面的港產口罩愈出愈多，到底哪些港產口罩質素較好？香港口罩及防疫用品協會17日便測試了19款口罩的過濾能力及壓力差，當中大部份均為港產口罩，讓市民了解不同口罩的實際表現。

香港口罩及防疫用品協會此前找來協會顧問、香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）擔任測試的主持，並解釋檢測所用的儀器TSI 8130A。這部儀器是檢測口罩的MPPS （Most Penetrating Particle Size 穿透率最大的粒子徑），MPPS大約是在0.3微米 （0.3 micron），而一般口罩過濾時，0.3微米 （0.3 micron）的粒子過濾效能是最低的，故如這部機檢測的MPPS數值高於80%，已屬於「靚」口罩。

K Kwong表示：

如果用這部機器測試做到（MPPS）80%，已等於BFE 90幾%；如做到MPPS 80%至90%，PFE起碼95%。所以一般用這部機做，超過80%已經好穩陣，因為BFE一定過95%，超過80%已屬於靚。

是次檢測合共有19款口罩，當中包括（排名不分先後）：

  • 救世Savewo (3DMask Type Cool v2)
  • ABC Smile Child
  • 香港健康口罩 HK Health Mask(Nano)
  • 家港口罩 Homey Bliss Mask (Nano)
  • V'Mask
  • 口罩●學 Maskology (New Version lvl3)
  • Medox (Black)
  • 君醫EJ Mask
  • 威信科技 Wilson Technology
  • Face Armour(Lvl 3)+A29
  • 澳匠 Macau Artisan
  • 口罩工廠 Mask Factory (J95)
  • 救世 Savewo (3DMeow Type Cool)
  • 本土好罩 masHker
  • Marz Mask
  • Gimans Care
  • 國藥SPT
  • 三次元(Japan)
  • JTK

結果顯示，全部口罩MPPS達90%以上，表現不錯，當中Face Armour（Lvl 3）的口罩平均值最高，MPPS達99.5%；其次為口罩．學Maskology（New version lvl 3），MPPS達99.0%。

完整19款口罩名單及檢測結果，即睇【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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