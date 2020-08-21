【港產口罩】K Kwong主持檢測19款口罩　港產口罩表現比日本三次元更好【附完整名單】

▲ K Kwong主持檢測19款口罩，港產口罩表現可比日本三次元口罩好。

本港新冠肺炎疫情持續，市面的港產口罩愈出愈多，到底哪些港產口罩質素較好？香港口罩及防疫用品協會17日便測試了19款口罩的過濾能力及壓力差，當中大部份均為港產口罩，讓市民了解不同口罩的實際表現。

香港口罩及防疫用品協會此前找來協會顧問、香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）擔任測試的主持，並解釋檢測所用的儀器TSI 8130A。這部儀器是檢測口罩的MPPS （Most Penetrating Particle Size 穿透率最大的粒子徑），MPPS大約是在0.3微米 （0.3 micron），而一般口罩過濾時，0.3微米 （0.3 micron）的粒子過濾效能是最低的，故如這部機檢測的MPPS數值高於80%，已屬於「靚」口罩。

K Kwong表示：

如果用這部機器測試做到（MPPS）80%，已等於BFE 90幾%；如做到MPPS 80%至90%，PFE起碼95%。所以一般用這部機做，超過80%已經好穩陣，因為BFE一定過95%，超過80%已屬於靚。

是次檢測合共有19款口罩，當中包括（排名不分先後）：

救世Savewo (3DMask Type Cool v2)

ABC Smile Child

香港健康口罩 HK Health Mask(Nano)

家港口罩 Homey Bliss Mask (Nano)

V'Mask

口罩●學 Maskology (New Version lvl3)

Medox (Black)

君醫EJ Mask

威信科技 Wilson Technology

Face Armour(Lvl 3)+A29

澳匠 Macau Artisan

口罩工廠 Mask Factory (J95)

救世 Savewo (3DMeow Type Cool)

本土好罩 masHker

Marz Mask

Gimans Care

國藥SPT

三次元(Japan)

JTK

結果顯示，全部口罩MPPS達90%以上，表現不錯，當中Face Armour（Lvl 3）的口罩平均值最高，MPPS達99.5%；其次為口罩．學Maskology（New version lvl 3），MPPS達99.0%。

完整19款口罩名單及檢測結果，即睇【下一頁】

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣