醫管局HA Go App「預約普通科門診」服務　今起涵蓋觀塘及西貢區普通科門診

▲ 「預約普通科門診」手機程式功能涵蓋觀塘及西貢區普通科門診。（資料圖片）

醫院管理局早前開展「預約普通科門診」手機程式功能先導計劃，早前已分階段推展「預約普通科門診」手機程式功能。醫管局今日（21日）宣布，市民可使用手機程式預約位於觀塘及西貢區的普通科門診診所。

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發言人指，手機程式功能現時可於香港島、九龍城、油尖旺及黃大仙區等各診所使用，今日起更會涵蓋觀塘及西貢區的普通科門診診所。當局會繼續分階段推展有關功能，期望於9月底前涵蓋所有普通科門診診所。

診所職員會協助有需要的病人啟動「HA Go」帳戶，而普通科門診電話預約系統會如常提供預約服務。有關普通科門診服務預約途徑的詳情和其他相關資料，包括「預約普通科門診」手機程式功能暫擬推展時間表，請瀏覽醫管局普通科門診網頁查閱相關資訊。

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記者：郭詩詩