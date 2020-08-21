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【新口岸】香園圍口岸8月26日啟用　初期限貨運朝7晚10通關

社會 11:39 2020/08/21

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

圖示該邊境管制站的貨檢設施。（圖片由發展局提供）

政府今日（21日）公布，香園圍邊境管制站將於下周三（26日）正式啟用，但因應新冠肺炎疫情，粵港雙方同意當日下午4時起先開放貨檢設施予跨境貨車使用，而開通初期的貨運通關時間為每日上午7時至晚上10時，與鄰近文錦渡和沙頭角的邊境管制站一致。

政府發言人解釋，鑑於疫情的發展，為減少內地和香港兩地人員的流動，持常規配額行走新口岸的粵港跨境私家車、跨境巴士和跨境出租汽車，以及旅客通關服務暫不予開放。

圖示香園圍邊境管制站。（圖片由發展局提供）

發言人指，跨境貨車除可繼續使用現有的陸路過境口岸外，亦可憑他們現時持有的有效內地批准文件及有效的香港「封閉道路通行許可證」，使用香園圍邊境管制站過境。目前於各陸路口岸運作的「道路貨物資料系統」亦會於香園圍邊境管制站提供貨物清關服務。深圳蓮塘口岸範圍會設有現場核酸檢測採樣服務，供跨境貨車司機使用。

蓮塘／香園圍口岸是港深邊界的第7個陸路口岸，在香港命名為「香園圍邊境管制站」，在深圳稱為「蓮塘口岸」。

圖示該邊境管制站的貨檢設施。（圖片由發展局提供）

發言人表示，香園圍邊境管制站在香港境內與去年落成啟用的香園圍公路連接，而蓮塘口岸則與深圳東部過境高速連接。現時前往深圳東部和廣東東部的跨境貨車一般取道落馬洲、文錦渡或沙頭角的邊境管制站，沿途須經過香港與深圳兩地區內的繁忙道路。

新口岸的啟用可縮短香港與深圳東部和廣東東部的行車時間，並紓緩現時陸路口岸的跨境貨運交通，令跨境物流更暢順及有效地運作。

香園圍邊境管制站將於8月26日啟用。（圖片由發展局提供）

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記者：陳曉瑩

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