【防疫抗疫基金】政府招聘逾430名支援服務助理　月薪近1.3萬元起負責文書職務

▲ 政府招聘逾430名支援服務助理。（經濟日報資料圖片）

政府今日（21日）表示，各決策局和部門按運作需要，合共開設逾430個有時限的支援服務助理職位，月薪1.29萬元起，現正接受申請。成功申請者將按非公務員合約條款受聘，聘用期不超過12個月，他們將會獲調派到不同的決策局和部門工作，負責執行一般文書職務。

公務員事務局發言人指，局方正統籌各決策局和部門有關支援服務助理的招聘工作，以提升效率和方便申請人無需重複遞交申請。

政府指，支援服務助理一職的申請人須在香港中學文憑考試5科（包括中國語文科、英國語文科和數學科）考獲第2級或以上成績，或具同等學歷。申請人須通過政府舉辦的中文及英文文書處理速度測驗才會獲邀參加遴選面試。所有符合有關入職條件，包括在本年度中學文憑考試取得所需學歷資格的香港特別行政區永久性居民，均可投考這個職位。

政府說，為紓緩受到疫情影響而日趨嚴峻的失業情況，已在「防疫抗疫基金」預留60億元，於未來兩年，在公營及私營界別創造約3萬個有時限的職位，涵蓋不同技能及學歷人士。

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記者：陳曉瑩