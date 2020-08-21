【隔夜飯餸】奶奶最愛食隔夜飯餸　茶餐廳外賣例湯起白點仍照食用

▲ 有新抱指，家中奶奶最愛食隔夜飯餸，茶餐廳外賣例湯起白點仍照食。

正所謂「食得唔好嘥」，為免浪費食物，不少人有食隔夜飯餸的習慣，這個情況在老人家身上較為常見。一名新抱於社交媒體發帖，指同住奶奶喜歡食隔夜飯餸，即使隔夜飯餸變質起白點仍會照食用，惟新抱覺得非常嘔心，遂於社交媒體向網民提問。

新抱在Facebook群組「同住奶奶好惡頂討論區」發帖並上載相片，指奶奶一家最愛食隔夜飯餸，就連茶餐廳外賣的例湯都一樣，甚至擺放至例湯表面有白色點點仍照食用，

奶奶覺得例湯擺到起晒白點冇問題，真係好嘔。

她不禁問其他網民，「你哋嘅奶奶會唔會成日食隔夜飯餸。」

網民：奶奶都愛食隔夜飯餸

帖文引起網民熱議，不少新抱表示有同感，指家中奶奶喜愛一次煮好多飯餸，食用多天，「係咪老人家都係咁，我奶奶成個星期食緊同一碟餸」、「我奶奶好鍾意食魚，成日拎啲魚出嚟自己煮，食唔曬又擺入雪櫃，第二晚就咁起雪櫃拎出黎食，唔翻熱」。更有網民指其奶奶經常煲湯，

但唔會放入雪櫃，打開蓋，直至第二晚再煲熱繼續飲，輪迴幾晚，飲完為止，春夏秋冬都係咁。

內地有婦人食隔夜飯餸死亡

去年內地出現多宗食隔夜飯餸致感染惡菌的個案，其中一名80歲老婦人與家中61歲兒子吃過家中的隔夜飯餸相繼出現噁心、嘔吐及發高燒等症狀，老婦人最終不治。

TOPick曾訪問中大醫學院那打素護理學院博士後研究員梁慧儀，她表示很多市民經常在飯後沒時即時將需要留起的餸菜放入雪櫃，而急凍食物的解凍過程過長，也增加細菌滋生的風險，她提醒市民常見4大錯誤：

處理食物常見4大錯誤

1. 餸菜放涼後放入雪櫃

在食物放在室溫的時間過長，例如長於1至2小時就有機會滋生細菌，如果真是需要留起餸菜，應該盡快放入雪櫃。

2. 蛋、菇類、海鮮、菜當隔夜餸

不建議作為隔夜餸菜，因為此類食物容易滋生細菌

3. 利用電飯煲保暖翻熱

從雪櫃中取出的熟食要徹底翻熱才可進食，避免只利用電飯煲的保暖功能翻熱，未必足夠80度的熱力。

4. 解凍時間過長

急凍的食物應該在之前一晚放於攝氏4度的雪櫃格解凍，不建議從冰格取出後置於室溫解凍或者放在水中解凍，會令解凍過程中增加細菌感染風險。

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責任編輯：王明芳