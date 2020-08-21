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【港產口罩】化學博士K Kwong主持檢測口罩過濾效能　19款口罩結果完整名單

食用安全 12:17 2020/08/21

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

K Kwong主持檢測口罩過濾效能。

本港新冠肺炎疫情持續，市面的港產口罩愈出愈多，到底哪些港產口罩質素較好？香港口罩及防疫用品協會17日便測試了19款口罩的過濾能力及壓力差，當中大部份均為港產口罩，讓市民了解不同口罩的實際表現。

19款口罩檢測結果：

19款口罩檢測結果。(圖片來源：香港口罩及防疫用品協會)

結果顯示，全部口罩MPPS達90%以上，表現不錯，當中Face Armour（Lvl 3）的口罩平均值最高，MPPS達99.5%；其次為口罩．學Maskology（New version lvl 3），MPPS達99.0%。

Medox MPPS也達98.7%、口罩工廠 Mask Factory（J95） 98.4%、救世Savewo（3DMeow Type Cool）98.4%、香港健康口罩（HK Health Mask（Nano）） 98.2%、家港口罩（Homey Bliss Mask （Nano）） 98.1%、威信科技（Wilson Technology） 98.1%。

而協會亦檢測了備受港人追捧的日本三次元口罩，MPPS平均值為95.7%，比部份港產口罩的數值稍低，不過其透氣度較高，只有2.3。

如在港產/本港品牌口罩中，想與日本三次元口罩透氣度差不多的有：救世Savewo（3DMask Type Cool v2）、救世Savewo（3DMeow Type Cool）、ABC Smile Child、JTK、君醫EJ Mask等。

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責任編輯：羅嘉欣

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