【重獲新生】患強直性脊椎炎半身對摺10年　23歲女歷4次手術終打開折疊人生

▲ 患強直性脊椎炎半身對摺10年，23歲女歷4次手術終打開折疊人生。

內地一名23歲女孩受「強直性脊椎炎」折磨整整10年，身體彎曲折疊，無法直立行走。直至今年她接受了4次手術，終於可以挺直腰板走路，展開新生。她表示，以前走路時只能低頭看著地下，現在「可以看到天空了」，亦希望能盡快找到工作，掙錢養活父母。

來自江蘇省宿遷市的23歲女生小玉（化名），13歲就開始發病，經常於起床時感到腰骶部酸痛，最初家人未有為意，但兩、三年後病情逐漸惡化，背部愈來愈僵硬，駝背情況加劇，難以直立行走，且無法平視、平躺，進食及如廁要別人照料。直至求醫時被診斷為強直性脊柱炎，但由於延遲就診，病情已發展到晚期，手術矯治難度極大，風險極高，家人一度陷入絕望中。

今年4月，父親王安龍經諮詢後，帶小玉到南京鼓樓醫院求診，證實為強直性脊椎炎晚期、重度脊柱後凸畸形合併雙髖關節強直，是臨床上罕見的「折刀人」，建議進行手術治療。5月至8月期間，小玉先後接受了4次治療，術後情況有顯著改善，可以做出平躺、坐起與直立等動作，經醫護人員的細心照顧及康復鍛煉後，可扶助行器站立、行走。

父親王安龍看到重獲新生的女兒，臉上洋溢著久違的笑容，「我沒敢想小玉能有一天挺胸抬頭，活動自如，接近正常人那樣生活」。小玉亦感謝每一位醫護人員，並表示會聽從醫生叮囑，每日堅持進行康復訓練。

可以看到天空了，更高了，因為以前走路頭是低著的，只能看到地下，現在可以平視，可以仰頭。現在就是想更快恢復正常，可以自己找個工作，掙錢養活爸爸媽媽，他們就可以少辛苦一點了。

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責任編輯：羅嘉欣