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【筋骨酸痛】筋骨酸痛戒口清單　中醫：生冷油膩4類食物會加重症狀

保健美顏 10:58 2020/08/24

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中醫表示，筋骨酸痛人士要戒吃4類食物，以免加重症狀。

筋骨酸痛要忍一忍口，否則有機會加重症狀！註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook表示，遇上筋骨酸痛，中醫除了開藥、用針灸等方法治理，患者也需戒口配合。她指出，筋骨酸痛人士要戒吃4類食物，以助康復。

筋骨酸痛宜吃食物

梁醫師表示，藥食同源，適當調配飲食可促進身體功能恢復，加快痊癒。筋骨酸痛人士宜適量進食以下食物，以助紓緩症狀：

  • 活血化瘀食物：例如田七、黑木耳。
  • 補肝腎食物：例如枸杞子、黑芝麻、栗子、核桃。

筋骨酸痛戒口清單

梁醫師指，為免加重症狀，筋骨酸痛人士不宜食用以下4類食物：

1.生冷寒涼食物

  • 未經煮熟的食物，以及溫度低過室溫的食物，以及屬性寒涼的食物。例如刺身、沙律、雪糕、凍飲、山竹、蓮霧、西洋菜、通菜等。
     
  • 原因：進食過多容易損傷陽氣及脾胃，令脾運化水液功能失常，水液停滯生濕惹痰；加上寒性凝滯收引，更可引致筋脈攣縮。

2.動風發物

  • 例子：蝦、蟹、鰻魚、貝類、鵝肉、雞蛋、茄子、竹筍、菇類等。
     
  • 原因：容易誘發或加重皮膚瘡瘍腫毒症狀，皮膚敏感、濕疹或蕁麻疹患者尤為禁忌。

3.生痰及滯氣發物

  • 例子：糯米、米酒、肥肉、棗類、牛奶、芒果、荔枝、榴槤等、大豆、南瓜、紅薯、芋頭等。
     
  • 原因：屬肥甘黏膩之物，容易助濕生痰，影響脾胃功能，亦容易滯澀阻氣，進食後容易腹脹不適。肚腹脹氣人士、濕熱人士及濕疹患者不宜食用。

4.酸、辣、油膩食物

  • 例子：菠蘿、番石榴、梅、油炸食物、火鍋等。
     
  • 原因：中醫理論認為「酸傷筋」，飲食酸味太過會令筋絡收縮，讓痠痛更明顯甚至抽筋；辣味過多則耗傷氣血；油膩食物過多則有礙脾胃運化。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

————————

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

註冊中醫師梁尹倩

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責任編輯：黃泳欣

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