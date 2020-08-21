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【飲食優惠】維港靚景意菜Paper Moon推Weekend Brunch　中午12:30前結帳享8折優惠

休閒 12:36 2020/08/21

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

早午餐如此豐富的菜式陣容，都只是298元，抵食。(餐廳提供)

來自意大利米蘭的Paper Moon，首次推出Weekend Brunch 意式假日早午餐($298/位)，由新任意籍行政總廚Landi Sergio 特意炮製，讓大家可以伴著270度的維港美景，享受戶外用餐區的自然海風，細嘗意式美饌。

270 度的維港美景，享受戶外用餐區的自然海風，細嘗意式美饌。(餐廳提供)

早午餐菜式包括廚師精選各式凍肉拼盤，如巴馬火腿、莎樂美腸、意式肉腸、風乾豬頸肉和熟火腿，伴上奶香濃郁的牛乳芝士、巴馬臣芝士及蜜瓜等，讓味蕾來個熱身。沙律則有3款可選擇，分別是凱撒沙律伴脆蝦、簡單健康的吞拿魚沙律及清新宜人的菠菜及烤菜沙律伴松露。

另外備有10款主菜給人自選口味，如招牌 Pizza Edi、& Porcini、開心果鴨肉醬闊條麵、米蘭式炸小羊扒伴火箭菜沙律 (另加 $70)，燒加拿大豬扒伴青蘋果忌廉及苦白菜、燒春雞伴番茄沙律、粟米及洋蔥 (另加450)、焗鱸魚伴大蜆、意大利青瓜及番紅花醬 (另加 $70) 及紅酒燴美國牛肋骨伴薯蓉、迷你紅蘿蔔及蘆筍 (另加$90)等。

米蘭式炸小羊扒伴火箭菜沙律是當地節日必吃的名菜。(餐廳提供)

甜品方面，套餐則有呍呢嗱奶凍伴雜莓、朱古力心太軟伴雲呢拿雪糕及芒果海綿蛋糕三款人氣甜品以供選擇。客人還可以再加$99/位，享受2小時暢飲套餐，任點指定汽酒、紅白酒、啤酒及汽水，盡情享受假日閒情！

備註：凡惠顧Weekend Brunch 意式假日早午餐，於12:30nn前結帳離開，即可享8折優惠。(價目另收加一服務費 (按原價收費) / 早鳥優惠不適用於2小時暢飲套餐，其他推廣折扣及優惠券不適用於此套餐。)

供應時間：逢周六至日  10:30am-2:30pm

地址： 九龍尖沙咀海港城海運大廈 3 樓 OTE 301 號舖

電話： 2156 2256 

記者：郭秀芳

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