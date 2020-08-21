  • 33°C
香港時間 : 2020821日 (五) 14:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【缺德媽媽】兒子壽司店用餐途中急尿　媽媽無家教用茶杯當尿兜︰我買返隻杯

育兒經 12:59 2020/08/21

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

台灣一名媽媽帶兒子去食壽司時人有三急，竟順手用茶杯接尿。

小朋友食飯途中急尿，家長應該馬上帶他們去廁所，但台灣有媽媽帶兒子去壽司店進食時，中途兒子突然急尿，媽媽就順手拿起枱面的茶杯去接尿，引起鄰座同為媽媽的女顧客不滿，立即通知店員和店長處理，媽媽竟發爛並高喊此舉無問題，「我可以買杯子啊！」

該名女顧客事後在facebook群組《爆怨公社》發帖文，憶述當日的事發經過。她與妹妹日前下午到新北市三重區一間壽司店用餐，途中突然看見鄰座的媽媽，拿起枱面的茶杯接兒子的尿，嚇得她馬上按服務鈴通知店員處理，店員來到剛好目睹一切。

壽司店內有廁所

約10分鐘後，店長出面處理，蹲在一旁客氣地詢問該名媽媽，沒想到該媽媽大喊︰「誰跟你講的？」並對女顧客的妹妹手指指質問︰「是不是你講的？」女顧客即馬上承認是自己告狀，並訓斥該名媽媽。

是我講的怎麼樣？廁所就在那邊，你不趕快帶去廁所，卻讓小孩尿在公用杯子，非常噁心！而且影響其他人用餐心情！

豈料該媽媽竟辯稱此舉無問題，還理直氣壯說，孩子人有三急就要「隨機應變」，揚言可以買返隻杯！

我尿在杯子怎麼了？我可以買杯子啊！你沒有小孩嗎？小孩來不及，你沒遇過嗎？

女顧客怒斥無家教

女顧客本身也是一名媽媽，也育有小孩，但自己有家教，不會讓小孩隨地大小便，故此她聞言感到憤怒，「人不要臉天下無敵」。

店長接過「尿杯」自行處理

事後，店長接過「尿杯」後處理掉。女顧客表示理解服務業難做，不想得罪客人，但不認同就此息事寧人的方式，她明言不會再光顧這家店，但不會公開店名，不希望店家沒生意、店員失去飯碗。

有網民直斥該名媽媽厚顏無恥、行為噁心，戥孩子有這樣的媽媽好可憐。網民認為店長的處理手法有問題，「對方都願意買下來了，就應該順著讓對方帶走」，網民都被「嚇到吃手手」，以後都要自己帶杯子穩陣一點。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【自私父母】與友人吃壽司突傳惡臭　食客驚見鄰座父母餐枱上換尿片
13:03 2020/08/05
【自私父母】與友人吃壽司突傳惡臭　食客驚見鄰座父母餐枱上換尿片
【小便播毒】大埔小童餐廳門口小便沒家教欠公德心　專家：病毒可經患者尿液糞便傳染
12:20 2020/07/21
【小便播毒】大埔小童餐廳門口小便沒家教欠公德心　專家：病毒可經患者尿液糞便傳染
兒子餐廳食飯時急尿　內地缺德媽拍照上網炫耀：去別桌拿碗接「聖水」
10:06 2019/05/22
兒子餐廳食飯時急尿　內地缺德媽拍照上網炫耀：去別桌拿碗接「聖水」
家庭教育 育兒心得 爸媽心聲 網絡熱話 Facebook群組 台灣

最高瀏覽

【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
11:59 2020/08/20
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
【食肆告急】疫情下酒樓推$168片皮鴨優惠　掀起各區街坊團購熱潮日賣過百隻
12:24 2020/08/20
【食肆告急】疫情下酒樓推$168片皮鴨優惠　掀起各區街坊團購熱潮日賣過百隻
【雙面老公】丈夫WFH工作開會好專業對家事無能　港媽呻難溝通︰以為佢有SEN
16:53 2020/08/20
【雙面老公】丈夫WFH工作開會好專業對家事無能　港媽呻難溝通︰以為佢有SEN