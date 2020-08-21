【全民檢測】何栢良對全民檢測成效成疑　形容「無針對性就是浪費子彈」

▲ 栢良認為，目前防疫工作上仍有漏洞，對全民檢測在防疫角色上抱有很大疑問。（資料圖片）

政府早前宣布推行全民檢測計劃，消息指最快今日（21日）公布計劃詳情，料9月1日推出。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，目前防疫工作上仍有漏洞，對全民檢測在防疫角色上抱有很大疑問，又指內地城市並非以全民檢測，而是以「早診斷、早隔離」方式，盡快找到有病徵人士隔離，在短時間內控制疫情。

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何栢良今早（21日）在一個電台節目上指出，今次群組爆發主要涉及3個地方，包括食肆、街市和超市，當局須千方百計為上述地方的員工進行檢測，惟食肆員工只有一半員工交還樣本瓶，但陽性比率相當高，每500人就有一個確診，目前已有21名食肆員工已確診。

他又以政府早前在慈雲山檢測計劃為例子，當區檢驗約4萬個樣本，但陽性結果只得一宗，比率相當低，估計即使全民自願檢測兩周做到數百萬個樣本，找到的陽性個案不會有政府推算的數字般多。

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何栢良認為，當局應利用增加的檢測數量，為全部入住公立醫院的病人、老人院舍員工和醫管局前線醫護進行循環檢測，平均每日檢驗約1.5萬樣本，有關成效會較為低無險、無病徵的市民大眾做檢測為佳，又形容「無針對性就是浪費子彈，好多嘢咪白做，成效咪好低」。

對於食肆可以如何改善防疫措施，他指全港有約100至200間食肆懷疑出現傳播鏈，但有部分食肆防疫措施做得好，例如淘大花園已是很舊的物業，但今次疫情是「零感染」，該處汲取沙士經驗，做好環境衞生，如商場公共空間通風好、垃圾管理仔細等。

何栢良指，只要食肆做好通風、分開員工處理乾淨和骯髒碗碟、用電子貨幣、改善隔板等，即使放寬晚市堂食，出事機會亦會低。

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記者：陳子謙