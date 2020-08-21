不滿被13歲女童說閒話　男女生連摑女童18下判感化更生 

▲ 女被告被判24個月感化令；男被告認罪後被判入更生中心。（經濟日報資料圖片）

15歲女生疑不滿13歲女童說她閒話，與對方發生爭執，15歲女生與16歲男生涉連續掌摑女童18下，過程被拍下及在網上流傳。涉案男女早前承認襲擊致造成身體傷害罪，女被告今（21日）於粉嶺裁判法院被判24個月感化令，而男被告另涉同日襲擊2名男子，今認罪後被判入更生中心。

被告為16歲男學生及15歲女學生，早前各承認1項襲擊致造成身體傷害罪。

案情指，女被告與13歲事主為朋友關係，兩人於今年6月29日在上水祥龍圍邨呈祥樓外碰面，兩人發生爭執，女被告指事主「爛口」及說她閒話。其後男被告出現及介入爭執，與女被告襲擊事主的臉及頭部共18次。事主父親事後報警，事主事後頭皮及左臉紅腫，並有觸痛。

辯方求情時指，女被告報告正面，感化官及青年犯罪評估委員會均建議判處感化令。代表律師指女被告過去沒有案底，犯案受朋輩影響，女被告已承諾今後會疏遠該些朋輩，而女被告雖然早前已輟學，但現已報讀職訓局美容課程，將於9月入學。

裁判官今判刑時指，考慮到女被告年輕，而且主動認罪，遂判女被告24個月感化令。

男被告則另涉一宗案件，案情指他與1名15歲男生涉於本案案發同一日在上水彩園邨彩園，聯同5名不知名人士將2名男子推到在地上，踢對方頭部及背部約1分鐘。

男被告今再承認2項襲擊致造成身體傷害罪，裁判官就兩宗案件，均判處被告入更生中心；同案15歲男生亦承認控罪，還押至9月11日，期間索取一系列報告。

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記者：王仁昌