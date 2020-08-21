【減肥大作戰】41歲侯佩岑靠間歇斷食產後極速修身　戒食3類食物一個月激減5公斤

▲ 侯佩岑靠間歇性斷食法，產後極速修身。

減肥是女士的終身事業，41歲的台灣女星侯佩岑近日出席護膚品牌活動，穿起禮服時可見維持著少女般的曼妙身段，令人相當豔羨。侯佩岑就曾分享，自己是靠「8小時間歇斷食」（16:8輕斷食），搭配規律的飲食選擇來輕鬆塑身，最高紀錄更試過在產後一個月減去5公斤！

▲ 侯佩岑擁有仿如少女般的曼妙身形。（圖片來源：侯佩岑Facebook）

輕斷食近年在坊間盛行，比較常見的是「16/8」及「5/2」兩種間歇性斷食方式，「16/8」是限制一日24小時內8小時進食，其餘16小時空腹，期間除了補充水份和維他命外，停止進食任何食物。

▲ 侯佩岑是一名兩孩媽媽。（圖片來源：侯佩岑Facebook）

身為兩孩之母的侯佩岑就是運用8小時輕斷食來維持身材，她表示在重要活動來臨前，如感到「衣服有點緊」，就會進行輕斷食，把一天進食時間縮短在8小時內完成。而為了成效能更顯著，她會戒食3種食物，包括奶蛋、醣類和澱粉：

最高紀錄曾經一個月就瘦了5公斤！

▲ 侯佩岑靠輕斷食法極速修身。（圖片來源：侯佩岑Instagram）

她表示，自己會在早上10時起吃東西，到晚上6時後禁食，之後就只喝水，若果真的很餓會吃芭樂（石榴）。至於飲食選擇上，她主要是吃長型蔬菜如通心菜，而高麗菜、大白菜等醣分較高的蔬菜，她會避免進食。主食以肉類蛋白質為主，但如果真的很想吃澱粉，也會吃少許。

▲ 侯佩岑肌膚狀況良好。（圖片來源：侯佩岑Facebook）

侯佩岑認為，戒食蛋或奶能改善皮膚長粉刺的問題，而食物最好挑選天然食材如牛油果、燕麥及藜麥。此外，她亦推薦使用富含Omega3的油，如紫蘇油，在日常飲食中加入少許，有助燃脂及新陳代謝。

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責任編輯：羅嘉欣