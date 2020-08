【公主外傭】寸嘴菲傭嬌生慣養住2800呎大屋　嫌港媽400呎住所細無獨立房拒見工

▲ 有港媽相約好外傭面試,對方卻嫌棄住所太細沒有獨立房拒見工。

受新冠肺炎疫情影響,不少海外傭工未能如期到港,在地外傭有價有市,事實上許多本港家庭都需聘請外傭,而市場一直都是供不應求,出現「打工皇帝」現象,有外傭選擇僱主時都會挑剔。有港媽在網絡分享多年前本來相約好外傭面試見工,對方卻嫌棄住所太細沒有獨立房,更沒禮貌地揶揄港媽,最後反口拒面試。

極品外傭住慣大屋

有名港媽於17日(周一)在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖,數年前曾在網上招聘已完約的菲傭,眾多見工外傭中,有一位令她印象深刻,直稱她是「極品」。她本來約好周日面試,打算在面試前先了解對方的工作環境,故此WhatsApp告知對方居所約400呎,並要跟BB女同房。

問佢舊屋幾呎,諗住睇吓佢係咪都做開400呎左右屋,因為我就係4百幾呎2房要佢share room,咁多年後依家睇返都仲係覺得佢好串……

反口表示自己沒有想見工

發帖港媽上載她跟該外傭的WhatsApp對話截圖,2人用英文溝通,該外傭用簡單英文打出,現時正於2,800呎6房大屋工作,僱主有提供獨立的冷氣睡房予她,外出到倫敦和意大利旅遊亦會帶她同行,對話間似是在炫耀。

港媽回覆該工人姐姐,自己無法提供大房,對方獲聘後需與少主BB同房。菲傭隨即似嫌棄住所太細沒有獨立房,寸嘴地回覆並拒見工:

我從沒說過喜歡為你工作,只是你想和我面試,我也有其他面試。你最好找可以說中文的印傭。對不起!

港媽怒火中燒

港媽逐在留言補充,當看到外傭回覆沒有說過想為她打工「I never say I like to work with you 」,此句令她怒火中燒:

呢句我見到都火滾……我只係話俾佢聽有個心理準備就係要Share room(共用房間),無啦啦俾佢咁樣串我,但明明我哋係約好咗要interview見工。

網民斥責外傭心態享樂

有關帖文掀起大量僱主網民討論,批評這外傭的心態不是工作而是享樂,態度差,留言指「嘩串到呢,已經唔係揀工咁簡單,係無禮貌」、「我都in過一個話做開4千幾呎屋,成個過程似佢in我多啲」及「打工咋,當正間屋係自己買」等等。

此外,有網民分析在大屋工作不是好事,工作量相對大增,有網友分享家中工人姐姐很怕為前僱主工作,因為大屋有游泳池,一星期洗一次兩邊游泳池,加洗車多次,另有工人姐姐在2千幾呎豪宅工作「話做到想死」,更要在花園爬樹摘龍眼。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點,立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙,參考名校精選試題,鞏固知識,緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳