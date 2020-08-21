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【學英文】失業率高企打工仔放無薪假　政府提供補貼（Subsidy）幫助營運

教育 12:34 2020/08/21

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

失業率高企，政府為企業提供補貼（Subsidy）。

失業率高企，打工仔要放無薪假或減薪，即使政府提供補貼（subsidy），幫助亦有限。疫情大概仍會持續一段時間，業界須逆境自強，調整營運模式，才可在疫情下繼續生存。

名詞subsidy源自拉丁文subsidium，即是assistance（幫助）。Subsidy現在用於解「補貼、津貼」，是政府或機構提供的金錢資助，常用以幫助某行業將其商品或服務的價格保持在較低水平，或幫助其營運。例如，agricultural subsidies（農業補貼）、trade subsidies（貿易補貼）、university subsidies（大學補貼）。

名詞subsidy可以配搭形容詞massive（大量的）、substantial（可觀的）、generous（慷慨的）、minimal（最小限度的）、additional（額外的）、public（公共的）等等。

動詞方面，則常配receive（接受）、grant（給予）、increase（增加）、decrease（減少）、abolish（廢止）。

例句︰Many large corporations have received massive subsidies from the government during the COVID-19 pandemic.（在新冠病毒肺炎疫情期間，許多大公司都從政府獲得了巨額補貼。）

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」

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撰文：Ally Dean's List級英文老師

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