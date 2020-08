【學英文】失業率高企打工仔放無薪假　政府提供補貼（Subsidy）幫助營運

▲ 失業率高企,政府為企業提供補貼(Subsidy)。

失業率高企,打工仔要放無薪假或減薪,即使政府提供補貼(subsidy),幫助亦有限。疫情大概仍會持續一段時間,業界須逆境自強,調整營運模式,才可在疫情下繼續生存。

名詞subsidy源自拉丁文subsidium,即是assistance(幫助)。Subsidy現在用於解「補貼、津貼」,是政府或機構提供的金錢資助,常用以幫助某行業將其商品或服務的價格保持在較低水平,或幫助其營運。例如,agricultural subsidies(農業補貼)、trade subsidies(貿易補貼)、university subsidies(大學補貼)。

名詞subsidy可以配搭形容詞massive(大量的)、substantial(可觀的)、generous(慷慨的)、minimal(最小限度的)、additional(額外的)、public(公共的)等等。

動詞方面,則常配receive(接受)、grant(給予)、increase(增加)、decrease(減少)、abolish(廢止)。

例句︰Many large corporations have received massive subsidies from the government during the COVID-19 pandemic.(在新冠病毒肺炎疫情期間,許多大公司都從政府獲得了巨額補貼。)

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點,立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙,參考名校精選試題,鞏固知識,緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

撰文:Ally Dean's List級英文老師