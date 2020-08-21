【新冠肺炎】市建局延長減租至今年12月底　逾700戶受惠最高減75%

▲ 市建局延長減租措施至今年12月底。（經濟日報資料圖片）

市區重建局（市建局）今日（21日）宣佈，為轄下持有物業內的住宅租戶和商舖租戶，以 及與發展商合作項目商場的商舖租戶所提供的租金寬減措施，由原定今年9月底結束，延長多3個月至今年12月底，超過700個住戶或商戶繼續受惠。

【明星理財】馬海倫投資有法擁約半億物業 疫情下減租助補習社過難關

【新冠肺炎】自由黨倡政府、業主減租兩個月 讓飲食零售界享四個月免租

市建局指，租金寬減措施延長，將惠及以下各類的租戶:

安置大廈和重建項目內已收購物業的350個租戶，租金可以獲得75%的寛減。

12個發展項目、保育及活化項目內，市建局持有的商舖物業約90個租戶，每月租金會寬減75%。

就市建局與合作發展商合營的7個商場內約280個商舖租戶，市建局會繼續與發展商商討租務寬減的安排，並就不同行業有不同程度 的寬減，減幅最高者為原來租金的75%。

市建局稱，視乎疫情的發展及其對轄下物業內住 宅租戶和商舖租戶的影響，再檢視是否需要再延長有關措施，幫助商戶繼續經營。

【新冠肺炎】林鄭月娥籲僱主共渡時艱勿裁員 冀地產商業主減租

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩