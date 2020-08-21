【多事大媽】媽媽帶左撇子兒到餐廳食飯　野蠻大媽訓斥要改過︰用右手先正常

▲ 有媽媽帶左撇子兒到餐廳食飯，遭野蠻大媽訓斥要改過，認為用右手先正常。

有小朋友天生是左撇子，習慣用左手做事。台灣一名媽媽近日在社交媒體稱，帶左撇子兒子到餐廳食飯，一名大媽看到其子用左手拿餐具進食，不斷跟媽媽說「要把他改過來」又認為用右手才正常，令媽媽感到不解。

禮貌回應卻被指責

該名媽媽本周三（19日）於facebook群組「爆廢公社」發帖表示，當日中午帶兒子去餐廳吃麵，後來有位大媽來買外賣，她在等餐時喝著餐廳提供的紅茶，看到他的兒子在吃麵，因而出現以下對話︰

大媽：他怎麼用左手啦！ 媽媽：他本來就左撇子了，比較順。 大媽：那妳就要把他改過來啊！ 媽媽：沒關係，他現在還在學習！我覺得用他習慣的手就好！ 大媽：不行不行，這樣他跟別人不一樣！大家習慣是右手！

這時媽媽沒跟她爭辯下去，只是禮貌地假笑一下，繼續吃麵。不過，大媽仍放有放過她，還說「如果是我孫子，我一定要給他改過來」。媽媽沒再理會，對方一直唸唸有詞直至她的餐點準備好。

媽媽感到奇怪，別人孩子用左手還是右手根本與大媽無關，她回覆網民時表示可能是「老人家思想」使然。

網民︰ 左撇子比較聰明

帖文一出，不少網民留言指「左撇子比較聰明」、「左右都是手，慣用哪隻手有甚麼區別」、「為甚麼一定要改」，有網民建議媽媽︰

我會跟他說：『醫生有說多用左手會開發右腦，小孩比較聰明』來堵她的嘴。

另有網民分享育有左撇子孩子的經驗，甚至有左撇子男生成為捧球好手，網民認為「左手學運動很棒的」。其中一位媽媽表示小兒子是左撇子，同樣試過在外吃飯時，有人叫她要幫兒子改正，她只是笑著回應「我也是左撇子怎麼著？」對方隨即鴉雀無聲默默離開。

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責任編輯︰駱秀玲