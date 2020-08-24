【處暑湯水】秋老虎來襲秋夏交替無涼意　中醫：勿刻意服涼茶清熱降火

▲ 註冊中醫陳家信推介「處暑」健脾潤肺湯水。(iStock)

炎熱的三伏天已過，「立秋」亦接近完結，此時爭秋奪暑，在8月22日開始的節氣為「處暑」。根據《漢典》，「處」可解作為止息，「處暑」即指暑氣將止。歷書記載：「斗指戊為處暑，暑將退，伏而潛處，故名也。」今㳄夏季真的要結束了。

秋老虎，仍午間炎熱

入秋後，長夏暑熱之餘氣慢慢散去，但仍偶有午間炎熱的感覺，俗語稱「秋老虎」。早晚清涼，日夜溫差較大，但整體而言，氣溫會逐漸下降。

勿亂清熱，宜收斂陽熱之氣

春夏主升發陽氣，秋冬宜收斂潛藏陽氣。進入「處暑」後，如沒有過食辛辣/煎炸/油膩/燥熱之食物，不用刻意服涼茶清熱降火，反之要好好收藏陽氣，休養生息，切勿過度操勞，要固護正氣，準備抵禦寒冬。

轉天氣，鼻敏感易發作，起床披外套

雖然颱風過後多雨濕氣重，但仍要做好預防秋燥準備，可參考之前介紹的潤肺湯水。此外，轉天氣的日子，鼻敏感發作或頻密，晨起時流清鼻水及打噴嚏，待中午後症狀會逐漸減退。所以起床時要注意頸項和背部保暖，避免體溫下降，方法如先坐在床邊穿上外套，致手腳項背溫暖後才動身梳洗。

中藥減鼻敏感發作

三伏天天灸療法有助改善虛寒體質，減少鼻敏感發作。除此之外，鼻敏感輕症，可考慮蒼耳子散加減。如有不適，宜病向淺中醫。

蒼耳子散加減

功效：疏風邪，通鼻竅，止鼻水。

材料：

炒蒼耳子3錢--散風除濕，通鼻竅。

辛夷花3錢---散風寒，通鼻竅。

防風3錢---解表祛風，勝濕，止痙。

甘草1錢---調和諸藥。

薄荷葉1錢（沖） --- 宣散風熱，清頭目。***有G6PD者忌用***

煮法：先煎四味，3碗水煲30分鐘煎存1碗，最後去渣取藥，將薄荷葉放於杯中，用藥沖焗5分鐘，早上服，1日1次。

宜：鼻敏感，早上鼻流清涕，打噴嚏。

忌：發燒感冒咳嗽。

【中醫保健養生湯水】

現時以健脾潤肺為主。中醫學借五行相生原理，有培土（脾胃）生金（肺）之法，即補脾可益肺。以下介紹簡單時令「處暑」保健湯水。

1. 健脾潤肺

粟米紅蘿蔔栗子煲南北杏雪耳湯

材料：

粟米1條 ---調中開胃

紅蘿蔔1條---健胃消食

栗子12粒---養胃健脾

南北杏 1両---潤肺止咳（8錢南杏：2錢北杏）

雪耳3錢 ---滋補生津，潤肺養胃

蜜棗或無花果適量。

2-3人份量，10碗清水，煲1.5 - 2小時

宜：見口渴口乾，胃口差或腹脹。

忌：有感冒咳嗽，或平素痰多不宜。

文章獲「陳家信中醫師」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜