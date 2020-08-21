涉偷拍「警嫂」裙底判囚　已婚警長上訴質疑手令含糊被駁回

▲ 已婚警長莊志強涉於2017年在油塘大本營商場扶手電梯偷拍「警嫂」裙底春光。（資料圖片）

已婚警長涉於2017年在油塘大本營商場扶手電梯偷拍「警嫂」裙底春光，早前經審訊後被裁定有違公德罪成，判囚2個月。警長早前獲准保釋提出上訴，質疑警方用以搜查其手機記憶卡的手令內容含糊不清，侵犯其私隱。法官今（21日）頒下判詞，駁回上訴，指警方申請手令已顯得對法律和相關權利的尊重。

上訴人莊志強（47歲）早前上訴指，根據民陣七一遊行領車司機岑永根，就警方是否有權搜查被捕人士手機提出的司法覆核案例，上訴庭指出手機內容關乎重要私隱，而警方針對上訴人申請的手令中，卻未有按上訴庭指示將手機列明為搜查的地方。

但法官認為，警方及裁判官分別申請及批准手令時，上訴庭仍未頒布裁決，當時原訟庭的裁決亦只是頒布了約1個月，因此警方前線人員對裁決中的相關要求未能十足掌握，難以苛責。

法官續指手令的內容雖或有改善空間，但搜查目標及範圍清晰明確，因此不致令手令失效。至於上訴人質疑警方不尊重私隱權等的指控，法官則認為不成立，因警方在搜查記憶卡前申請手令，已顯得對法律及相關權利的尊重，法官因此認為裁判官接納記憶卡中片段為呈堂證供的做法並無不妥。

至於判刑方面，法官指判處上訴人即時監禁並無出錯，而上訴人是1名警務人員，本案是1個知法犯法的情況，上訴人並非一時衝動或瞬間判斷失誤而犯案，面對懲罰也是咎由自取。裁判官判刑時亦必然已掌握上訴人可能因定罪而失去職位和長俸的求情因素，因此法官認為判刑沒有原則上犯錯或明顯過重。法官因此駁回上訴，維持原判，上訴人需即時服刑。

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記者：楊詠渝