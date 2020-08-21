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【冷血無情】員工心肌梗塞猝死　連鎖超市僅以雨傘遮蔽遺體照常營業

健康 13:04 2020/08/21

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

員工心肌梗塞猝死，連鎖超市僅以雨傘遮蔽遺體照常營業。

巴西一名男子，日前在知名連鎖超市上班時意外猝死，惟店方僅將遺體用雨傘、紙箱等物品遮蔽，但繼續正常營業，大批網民狠批不尊重死者、殘忍。涉事的超市及後致歉，承認處理事件的方式不當。

綜合外媒報道，事發於本月14日，53歲超市男銷售員莫伊斯（Moisés Cavalcante）工作期間突然因心肌梗塞猝死。惟店方僅以雨傘隨意遮遺體，拉起簡易封鎖線並以紙箱、啤酒等物品隔開道路，屍體自上午7時30分被原地放到上午11時。有目擊者稱，男子死亡時店內仍有許多顧客，隱約可見到遺體，引起大家議論紛紛。

死者妻子驚聞噩耗後趕往現場，對於超市的處理方式感到氣憤，狠批涉事超市不尊重丈夫，態度有問題，超市只關心錢。

事件曝光後，大批網民狠批不尊重死者、殘忍。涉事的超市及後發聲明，為事件致歉，稱莫伊斯在工作時心臟病發，當下已立即進行急救且叫救護車。公司必須向死者家人道歉，承諾會協助家屬提供必要的幫助。

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責任編輯：羅嘉欣

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