【全民檢測】政府下午3時召開記者會　交代全民檢測詳情

▲ 本港第三波新冠肺炎疫情反覆，港府推出病毒社區檢測計劃。（資料圖片）

消息指，普及社區檢測計劃詳情初步預計下月初展開，計劃屬自願性質，費用全免，暫定為期兩周，希望有助找出隱形病患者。政府今日（21日）下午3時在香港添馬添美道二號政府總部地下演講廳舉行記者會。

【全民檢測】港府要求參與醫護每日最少工作8小時 楊超發：醫護參加是為了服務社會

西醫工會會長楊超發今日接受電台訪問時指，有關檢測將於9月1日展開，為期2星期，會由醫護人員以三更制，每更4小時為市民採集樣本。現時工會招募到100多至200名醫護參與，相信參加人員的心態都是服務社會。

【全民檢測】許樹昌透露自己會請假兩天協助採樣 冀500萬人參與

另外，政府專家顧問之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，政府會開放18區社區設施採樣，提供機會讓大家檢測，計劃能在社區中找出帶病毒、無病徵人士，減少社區傳播鏈，愈多人參與愈好，期望有500萬至600萬人參與，但如果最終只有百多萬市民參與，就作用不大，反映不到社區情況。

許又指，昨日（20日）了解到已有2,000多名醫護人員參與，希望最後有4,000至5,000名醫護參與，而他自己亦會特意請假抽2天，協助檢測工作。

【全民檢測】何栢良對全民檢測成效成疑 形容「無針對性就是浪費子彈」

港大感染及傳染病中心總監何栢良則認為，目前防疫工作上仍有漏洞，對全民檢測在防疫角色上抱有很大疑問，建議當局應利用增加的檢測數量，為全部入住公立醫院的病人、老人院舍員工和醫管局前線醫護進行循環檢測，有關成效會較為低無險、無病徵的市民大眾做檢測為佳。

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記者：郭詩詩