【新冠肺炎】政府服務8月24日起陸續恢復　一文看清各部門最新安排

▲ 政府下周一（24日）起逐步恢復政府部門早前暫停或縮減了的基本公共服務。（經濟日報資料圖片）

政府下周一（24日）起逐步恢復政府部門早前暫停或縮減了的基本公共服務，以應對市民大眾和企業的需求，並呼籲市民盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法獲得所需服務，假如必須前往政府大樓或辦事處，必須佩戴口罩，並遵從有關防疫措施。

TOPick整合政府不同部門即將恢復公共服務詳情：

民航處

航空人員執照事務組由下周一（24日）起恢復所有櫃台服務，包括非預約服務。航空人員執照事務組的辦公時間為星期一至星期五，上午8時45分至下午12時45分及下午1時40五分至下午5時。

地政總署

下周一（24日）起總辦事處及轄下各辦事處恢復全面提供各項公眾櫃枱及電話查詢熱線服務，包括地圖銷售、領取收地補償、存放土地界線圖及測量記錄圖，以及查閱認可土地測量師的全體名單等服務。

網上服務將會維持正常，市民亦可經電郵提出查詢及投訴，亦可繼續透過「香港地圖服務2.0」平台購買大部分地圖產品。

【港產口罩】化學博士K Kwong主持檢測口罩過濾效能 19款口罩結果完整名單

社會福利署

社署的24小時熱線會繼續提供正常服務，其他服務如社會保障辦事處、綜合家庭服務中心等，則維持有限度服務。

社會保障辦事處會暫停對外開放，改以其他模式維持有限度服務。綜合家庭服務中心會繼續開放予公眾，但只提供個案服務，並暫停提供延長時間服務。

服務使用者可致電社署熱線2343 2255了解各項服務的詳情。

▲ 本港多項防疫措施持續生效。（林宇翔攝）

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約28宗確診個案

屋宇署

太古城拓展部辦事處收發處櫃枱服務，將於星期一至五上午9時30分至下午3時接收新建築工程的法定申請及相關文件和表格，收發處並會預約申請人取回已處理的圖則及相關文件，以代替現時每周3天的投遞櫃枱安排。

西九龍政府合署樓宇資訊中心，將於星期一至五上午10時至下午4時重新開放，提供查閱和複印私人樓宇記錄的服務，但會限制同一時間可接受服務的人士數目。

屋宇署總部地下的收件處，將於星期一、三及五上午10時至下午4時重新開放，接收市民提交的有關文件，但會限制同一時間可接受服務的人士數目。

該署亦會於星期一至五上午8時30分至下午5時30分於屋宇署總部地下設置投遞箱及投標或報價箱，以支援收件處服務。

屋宇署總部地下的一般查詢處及該署的會議室不會開放予公眾，直至另行通知。

【醫療事故】山頂明德醫院涉醫療失誤 醫生「開錯刀」誤將右腳當左腳

殘疾人士登記證公共服務

申請人可繼續在勞福局網頁下載申請表格。填妥的申請表格連同所需文件可經勞福局網頁在網上遞交，或郵寄至香港黃竹坑業勤街23號THE HUB 10樓1001室勞工及福利局康復服務中央檔案室。申請人無需親身前往勞福局辦理任何程序，核准的登記證會郵寄予申請人。

香港房屋委員會（房委會）／房屋署

下周一（24日）起房委會公屋申請辦事處及公共屋邨管理處將會每星期提供3天服務，公共屋邨管理處於星期一、三及五 上10時至下午4時開放。

綠置居（「出售綠表置居計劃單位2019」）的選樓服務將於8月31日開始逐步恢復。

▲ 房委會綠置居的選樓服務將於8月31日開始逐步恢復。（經濟日報資料圖片）

勞工處

下周一（24日）起星期一、三及五恢復所有櫃位服務。觀塘的職業健康診所只在星期一、三和五全日及星期六上午開放；粉嶺職業健康診所只在星期二和四全日及星期六上午開放。

民政事務總署

轄下各民政諮詢中心及遺產受益人支援組由下周一（24日）起該星期其中2天分別恢復辦理聲明、宣誓及櫃檯服務，但需提前預約。

【新冠肺炎】新增8間食肆曾有確診者到訪 北角丼丼屋、麥當勞及大家樂3間餐廳上榜

工業貿易署

下周一（24日）起開始恢復提供簽證及登記的櫃枱服務。開放時間為星期二及星期四上午9時45分至下午4時45分。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩