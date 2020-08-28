【新冠肺炎】政府服務8月31日起進一步恢復　一文看清各部門最新安排

▲ 政府下周一起逐步恢復政府部門早前暫停或縮減了的基本公共服務。（經濟日報資料圖片）

政府下周一（31日）進一步恢復早前暫停或縮減了的基本公共服務，以應對市民大眾和企業的需求，並呼籲市民盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法獲得所需服務，假如必須前往政府大樓或辦事處，必須佩戴口罩，並遵從有關防疫措施。

TOPick整合政府不同部門即將恢復公共服務詳情：

社會福利署

社署8月31日至9月6日轄下基本公共服務，24小時熱線正常服務，其他服務如社會保障辦事處、綜合家庭服務中心等，則維持有限度服務。



社會保障辦事處逢星期二及星期五對外開放，綜合家庭服務中心會繼續開放予公眾，提供個案服務，但暫停提供延長時間服務。



服務使用者可致電社署熱線2343-2255了解各項服務的詳情。

水務署

下周一恢復更多服務，包括例行抄讀水錶。然而近期有確診，或疑似個案的大廈及風險較高的場所的抄錶工作，則繼續暫停。

就用水周期在期間到期，但受例行抄讀水錶暫停影響的帳戶，水務署會於有關帳戶的例行抄讀水錶恢復後，根據之前和最新實際水錶讀數，將有關用水周期合併計算用水量發出水費單。

另外，沙田、大埔及屯門的客戶服務中心重新開放，而灣仔及大角咀客戶服務中心繼續開放，各中心開放時間為星期一至五早上10時至下午4時。

▲ 本港多項防疫措施持續生效。（林宇翔攝）

房屋委員會（房委會）／房屋署

2019綠置居（「出售綠表置居計劃單位2019」）的選樓服務，將於8月31日開始逐步恢復。

▲ 房委會綠置居的選樓服務將於8月31日開始逐步恢復。（經濟日報資料圖片）

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責任編輯：吳卓峰