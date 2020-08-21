【減糖少甜】全港11個茶飲品牌參與「少糖星期五」計劃　購買指定飲品即減2元【內附名單】

▲ 全港 11個茶飲品牌共80間店鋪參與「少糖星期五」。

夏日炎炎，喝一杯冰凍的 飲品可有即時解暑的功效，但當中不少人都會忽略了飲品中的糖分。 為了鼓勵市民一同「減糖」，全港 11 個茶飲品牌 參加了「少糖星期五」計劃，由即日（21日）起的逢星期五，只要到有關商店，購買指定減糖或無糖飲品，即可以減 2元 。

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▲ 市民到有關商店購買指定減糖或無糖飲品即減2元。

「少糖星期五」計劃由今日開始，市民只要到參與計劃的80間茶飲店，購買指定減糖或無糖飲品，即可以減2元，有關計劃會為期8個月至明年4月，而參與食店將每月持續更新。

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11個已參與計劃的茶飲店品牌包括：

天仁茗茶 (全線) - 優惠只適用於半糖、微糖或無糖

花斑茶社 (尖沙咀、西環、荃灣、北角、新蒲崗)

丸作食茶 (紅磡、大圍、銅鑼灣、葵芳) - 優惠只適用於微糖或無糖

不要對我尖叫，日常茶間 (中環、柯士甸、大角咀)－優惠只適用於指定5款產品

+-x茶 (上環、旺角)

戀暖の初茶 (深水埗、屯門)

清良堂 (旺角、葵涌)

田籽茶事 (旺角、紅磡)

谷芋 (紅磡)

芙蓉同源 (紅磡)

走杯 (旺角)

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記者：郭詩詩