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【Netflix劇集】《王冠》第4季11月回歸戴妃及鐵娘子登場　預告片展現戴安娜經典造型【有片】

娛樂 16:24 2020/08/21

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Netflix人氣劇第4季《王冠》的焦點，是戴安娜王妃及首相戴卓爾夫人正式登場。

Netflix 人氣原創劇集《王冠》（The Crown）第4季終於發放了首條預告片，並宣告將於2020年11月15日回歸，由第3季的原班人馬再為大家演活英國王室的傳奇故事。今季《王冠》的焦點是戴安娜王妃及首相戴卓爾夫人正式登場。

《王冠》第4季預告片可見由24 嵗的Emma Corrin飾演的年輕戴安娜造型。

戴安娜王妃一角由24嵗的英國新晉女演員Emma Corrin飾演，不過預告片中的戴妃十分神秘，只有多個角色背面鏡頭及遠鏡。

但也看到劇組如何努力重現戴妃的多個經典造型，那包括她在1983年出訪澳洲的經典粉紅波點連身裙造型，以及她和查理斯王子舉行世紀婚禮時所穿的泡泡袖婚紗。

《王冠》第4季預告片顯現年輕戴安娜的背影。

 除了戴安娜王妃外，「鐵娘子」戴卓爾夫人也會在今季首度亮相。此位有「鐵娘子」之稱的女首相，由《X檔案》的郭探員 Gillian Anderson 飾演。她在預告片中更加神秘，只得兩個看到其招牌髮型的鏡頭，並未有真正「露面」。

1979年上任英國首相的戴卓爾夫人，由Gillian Anderson飾演，《王冠》第4季預告片只見其背面。

奧斯卡金像獎、金球獎得主奧莉花高雯（Olivia Colman）在第4季中繼續飾演女王伊利沙白二世 （Queen Elizabeth II）。

第4季故事主要聚焦在70年代尾到80年代初期，女王為未婚的查理斯王子（Josh O’Connor 飾演）尋找合適的對象而保護家族的繼承權。

Emma Corrin在《王冠》第4季預告片飾演年輕戴安娜。


另一方面，戴卓爾夫人與英女王之間的角力也將是今季其中一個重點，兩位處事上的方或截然不同，令彼此間的火花和矛盾也日益漸增。當中，最讓英女王尷尬的莫過於戴卓爾夫人揭露皇室畫作管理員Anthony Blunt為蘇聯間諜一事。

此外，早前 Netflix 也正式公開了《王冠》第5、6季的卡士，當中確定了由在《哈利波特》（Harry Potter）系列飾演魔法部政務次長桃樂絲的 Imelda Staunton；以及憑《教廷白煙》（The Two Popes）獲提名奧斯卡最佳男主角的 Jonathan Pryce 分別飾演老年版的英女王與菲臘親王（Prince Philip）。29歲澳洲女演員 Elizabeth Debicki 則接捧飾演中年的戴安娜王妃。

記者：胡慧雯

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