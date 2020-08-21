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【好人好事】港爸搭的士遺失手機遇上好心司機　立刻送回拒收$1000報酬僅要油錢

親子 14:02 2020/08/21

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一名港爸遺留手機於的士上，遇上好心司機二話不說送回，並拒收1000元報酬。

若遺失手機銀包不但招致金錢損失，失去內裡重要的資料更是令人困擾。有女兒日前於社交網站發帖，指其爸爸乘搭的士時不慎將手機遺留在的士上，爸爸擔心得廢寢忘餐，沒想到透過電召台尋得好心司機，並立刻送回手機。女兒欲以1000元作為報酬，惟司機沒有全部收下僅收油錢，令她大為感動，故公開發帖感謝。

爸爸遺失電話茶飯不思

一位女兒日前在Facebook群組「Tai Po 大埔」發帖，指爸爸近日乘搭一架新界綠色的士時，不小心將電話遺留在車內，而電話內有很多重要資料，並綑綁不少功能，但因已調校靜音及沒有震動，所以一直打電話均沒有任何回應，「爸爸好唔開心，又無心情食嘢」，幾天以來都是茶飯不思。

好心司機立刻送會手機

幸好，女兒透過的士電召台聯絡司機，好心司機得知事件後立刻找到電話，並二話不說將電話送到她手上。女兒欲以1000元作為報酬，但司機沒有全部收下，「只係收咗少少油錢」，令她深深感動，甚至公開表揚司機善舉，

我唔知你睇唔睇到，但呢個係唯一一個方法希望你睇到，真係多謝你，拯救咗我爸爸幾日嘅壞心情。

網民：好人一生平安

不少留言表示香港還有好多好人，「最後能失而復得，好人一生平安」、「好人好事值得表揚」。不過亦有網民提醒女兒，謹記幫爸爸的手機備份，否則下次發生同樣事件，只會欲哭無淚。

另有網民表示，曾於4月底於瑪麗醫院乘搭的士到黃竹坑，同樣遺留手機在的士上，不過最後花費逾1000元從電召台尋找手機無果，稱失主能尋回手機非常幸運。

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責任編輯：王明芳

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