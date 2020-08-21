警搗破非法財務中介集團涉款457萬元拘2人　男的士司機被騙150萬元

▲ 警方交代案件詳情。（黃傑偉攝）

警方搗破一個非法財務中介集團，涉款457萬港元並拘捕2名集團骨幹成員，包括1男1女。案件涉及4名受害人，各被騙去70至150萬元，最高金額的受害者為1名男的士司機，被騙款150萬元，警方相信或涉更多受害人，呼籲受騙市民報案。

警方昨日（19日）於天水圍一私人屋苑拘捕兩名同為44歲的涉案男女，亦於單位內檢獲一批與案有關借貸文件。被捕女子報稱無業，調查後發現她為中介公司註冊董事，版捕男子則報稱貨車司機，實為公司登記董事，曾帶同受害人到借貸銀行辦理手續。

▲ 被捕男士。（黃傑偉攝）

▲ 行動中檢獲的文件。（黃傑偉攝）

警方於7月接獲多名市民報案求助，指在今年初收到自稱銀行職員或財務中介顧問來電，聲稱可在持牌銀行或機構提供高額低息貸款，有市民信以為真，被誘到尖沙咀寶勒巷一間名為「好運耀強」財務中介公司會面，公司更安排中介顧問帶同受害人到持牌銀行做借貸手續，事後再跟受害人核實及收取款項。

警方說，涉案公司職員訛稱可以款項再往借貸機構開立戶口，以增取信用額及更高額低息貸款，受害人信以為真，將款項交於騙徒，隨後即失去中介公司聯絡，該公司尖沙咀辦公室亦人去樓空，受害人始知受騙於是報警求助。

▲ 被捕女士。（黃傑偉攝）

警方稱，留意到中介公司騙案，近期有上升趨勢，提醒市民不要輕信來電推介，若有借貸須要，應光顧持牌銀行或機構，警方重申串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪可被判14年監禁。

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記者：黃傑偉