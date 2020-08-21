【健康零食】不致癌零食並不代表健康　營養師推介零負擔小食

▲ 黃凱詩表示，雖然消委會公布有脆片零食沒含致癌物，但它卻是油炸的，脂肪量極高，也不算是健康零食。

戰友愛麗斯拿着個滿滿的購物袋到來，我問︰「你看似滿載而歸，超市大減價嗎？」

「今個月由我負責補充公司的零食櫃，消委會指平日我們愛吃的薯片含致癌物，大家很是擔心！所以同事們著我買那7款不含致癌物的薯片小食，於是我立即跑去入貨。」她說。

我提醒她︰「沒含致癌物，也不代表健康！」

愛麗斯笑說︰「該較健康點吧！」

薯片是高脂零食不宜多吃

「不少食材，含有天然存在的『還原糖』和一種稱為『天冬酰胺』的游離氨基酸。如把『還原糖』和『天冬酰胺』長時間高溫加熱如油炸或燒烤，便會出現化學反應，產生丙烯酰胺，而丙烯酰胺就是被歸類為『可能令人類致癌』的物質。薯片的原材料是薯仔，其『天冬酰胺』較多，所以致癌物丙烯酰胺就會增加。老實說，薯片本來就是高脂的零食，說到底也不宜多吃。」

▲ 選小食首要留意食物的脂肪量，油炸的，當然並非首選。（iStock圖片）

她懊惱著︰「但在辦公室的刻板生活裏，又的確需要零食的點綴。」

我提議︰「可選些健康小食，首要留意食物的脂肪量，油炸的，當然並非首選，我會建議焗蝦餅、米餅等小食，另外，近年也流行冷凍小食，例如冷凍粟米或水果片，也是考慮之列。」

油炸零食脂肪量極高

她拿出剛買回來的印尼蝦片，問︰「這款合格嗎？」

我看看標籤，說道︰「這包蝦片是油炸的，脂肪量極高！」

愛麗斯說︰「噢！這正是消委會公布其中一款沒含致癌物的脆片。」

「所以說，不致癌並不代表健康。」我再提醒她說。

撰文：黃凱詩（營養師）