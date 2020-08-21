【開心速遞】陳偉琪為鄭世豪新歌拍MV　透露細龍生細龍太未來發展【有片】

▲ 《開心速遞》的CP細龍生（鄭世豪飾）和細龍太（陳偉琪飾）近日分隔兩地，令觀眾大感可惜。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的CP細龍生（鄭世豪飾）和細龍太（陳偉琪飾），早前劇情講二人分隔兩地，令不少觀眾大感可惜，且擔心一對《愛‧回家之開心速遞》人氣CP就此分手收場。

「細龍生」鄭世豪和「細龍太」陳偉琪（Vicky）雙雙接受TOPick專訪，回顧細龍生和細龍太感情路，並透露未來動向。

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▲ 細龍生（鄭世豪飾）和細龍太（陳偉琪飾）於《開心速遞》最後一場對手戲。（鄭世豪IG圖片）

細龍生等待細龍太

《開心速遞》本月初劇情交代細龍生與細龍太話別，因此傳出飾演細龍太的陳偉琪被TVB「放逐」及踢出劇組的消息。對此，陳偉琪否認被TVB雪藏，不過坦言：「因劇情需要，所以已很久沒有回廠了。我也不知劇情發展如何。」

細龍生上身的鄭世豪表示：「我每天在接龍上班也是看着電話，就是在等細龍太致電或發短訊給我，告知我你（看着Vicky）肯回來，我一直也在等。我們是否分開，是沒有人會知道的。」

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▲ 細龍生（鄭世豪飾）指每天都在看手機等待細龍太（陳偉琪飾）找他。（陳家瑩 攝）

《只准你話我是傻》藏玄機

歌手出身的世豪十分有心，特意自資位數為細龍生和細龍太創作歌曲《只准你話我是傻》，並邀得Vicky一起拍MV，世豪謂：「MV也內藏玄機，大家可細心留意，記得要看到最尾。」

甚有心思的他說：「這首歌是我送給陳偉琪，即細龍太。我們合作拍攝了大約3年，由於自己是歌手，一直都很想出首歌是關於愛情。」

世豪續指：「因為對上一首歌未有找她當MV女主角，這次便覺得是時候了，要為這段愛情作一個總結。因為她經常說我是廢柴，加上很多人都認為我愛她是傻，所以便有了此歌。」

▲ 細龍生（鄭世豪飾）和細龍太（陳偉琪飾）一起為《只准你話我是傻》拍攝MV。

細龍生夠痴心

當中，世豪更參與填詞：「這首歌有部份是我填詞，也㳘露了一點愛意。最愛的歌詞就是『維護你像武士 有誰可以 只準你話我是傻 幾許散聚也走過』。」看着世豪朗讀歌詞，Vicky不禁笑指：「你好像在吟詩。」

「細龍太」Vicky謂：「拍MV時不停在Loop他的歌，首歌有很多句都很感人，也覺得很難可以有人頂得順細龍太。」世豪隨即指：「這地球上就只有我。」

Vicky透露：「我平時寫咭給姊妹時，會祝福她們可找到一個似細龍生般很愛你、對你痴心一片的男人。」

▲ 鄭世豪心目中的陳偉琪很陽光。（陳家瑩 攝）

細龍太由討厭到可愛

世豪又到細龍生與細龍太的一段情說：「細龍太是收埋地愛細龍生，沒有呈現一個真的愛我的情境出來。我也不知道她有多愛我。反而MV內有此情境，雖然多數是被她罵。」

回顧劇中這段情，Vicky感慨指：「其實我是拆散了細龍生和熊若水（呂慧儀飾），是個很壞的女人。很記得有場戲是選婚紗，要阿蟹上來看，我自己都覺得很衰。」

她續指：「當初我拆散了他和蟹，但很多謝觀眾從到後來會很想看我與細龍生在一起。」

世豪則說：「看着一個過程，從沒可能變成有可能，很多事也是意想不到。我也很開心能有偉琪這位對手，從她身上學到了很多。」Vicky也稱：「我在他身上也學到了很多。」

▲ 細龍生（鄭世豪飾）和細龍太（陳偉琪飾）因政治婚姻而結成夫婦。（TVB截圖）

留家煮飯做運動防疫

談到近況，Vicky透露：「這段時間盡量留在家中抗疫做運動，有數位朋友大家一起做100下或200下掌上壓、Sit-UP等，有戴口罩行山，雖然比較焗，但沒辦法，只有行慢一點。」

世豪則說：「我在家抗疫就是學會了煮飯，找一些運動片去看並跟着做，在家中也可出一身汗，維持運動習慣。」

他預告：「未來動向主要是拍處境劇也準備推出新歌，9月會有新劇《唐人街》出街，新角色是一個很重要且能有發揮的角色，是一個好玩的角角。因受此角色啟發而創作了一首歌，反映現時香港的狀況，大家都在艱辛地渡過難關。」

▲ 細龍生（鄭世豪飾）和細龍太（陳偉琪飾）是《開心速遞》中一對很受歡迎的CP。（陳家瑩 攝）

雖然受到疫情影響，Vicky最近未有接下MC工作，不過她正準備新計劃。

她透露：「將會拍攝一個Life Style的Show，就似細龍生一樣嘗試自己一腳踢，想拍得更美，但自己未有這技術，因此會找Crew拍攝，惟目前受疫情影響而需要推遲拍攝。」

髮型：Ryan Leung@Saloon（陳偉琪）

場地：香港港麗酒店

記者：梁樂欣