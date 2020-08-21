【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋

▲ 與30億身家前夫離婚過富貴生活，何艷娟全屋名牌手袋夠付一層樓首期。

在《愛‧回家之開心速遞》演龍家千金龍作蜜的何艷娟，本身真的生活富泰。2014年當選香港小姐季軍的何艷娟，於2018年與比她年長40歲、座擁30億身家的澳博營運總裁吳志誠閃婚又閃離後，不過她一直過著富貴生活。

何艷娟在社交平台放滿周遊列國的照片，並且幾乎每次都配上奢華名牌如Hermès、Dior、CHANEL等手袋，估計她單是全屋手袋的金額總值已上百萬元，夠作買樓的首期。

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▲ 少有的藍色Birkin。（instagram圖片）

何艷娟周遊列國

現年28歲的何艷娟，於2014年參選香港小姐獲得季冠而入行，至今只參演過數部劇集，最為人知的角色相信是於處境劇《愛·回家之開心速遞》中的龍作蜜，其餘時間何艷娟則養尊處優，經常更新社交網站發放周遊列國的照片。

於2018年7月驚爆與比她年長40年、座擁30億身家的澳博營運總裁吳志誠結婚，結婚不足1年被分別與已故知名教育家陳樹渠的55歲長子陳燿璋，以及一名外籍銀行家傳緋聞，隨即於2019年5月在網上宣布，與吳志誠早於去年已離婚，即是婚姻僅維持4個多月。

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▲ 方便襯衫的大地色Birkin。（instagram圖片）

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回復單身的她不愁寂寞，除繼續周旋於緋聞男友之中，間中回TVB拍劇外，其餘時間繼續過著名媛闊太的生活。

雖然因疫情關的未能如往般周遊列國，但她每次外出都細心打扮。重點是她手上的名牌手袋，接近每次都換上不同的牌子和款式，估計所有珍藏加起來價值高達七位數，絕對夠在樓價企的香港付上一層樓的首期！

曝光率最高的Hermès

頂級奢華品牌、貴婦象徵Hermès，其Birkin的手袋接近每位名媛都至少收藏一個，而何艷娟至少有三個款色！

包括平實易襯的大地色、鮮艷罕有的藍色、以及熱情如火的紅色，估計每個索價由12萬元至16萬元不等。

▲ 何艷娟對紅色情有獨鍾。（instagram圖片）

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Hermès的另一個代表款式Kelly Bag，何艷娟亦有一個鮮紅色，估計索價至少7萬元。

何艷娟似乎特別鍾愛鮮紅色的Hermès手袋，另外更分別擁有鮮紅色及啡色鱷魚皮的Mini Kelly，售價分別紅8萬元及19萬元。

▲ 鱷魚皮Mini Kelly非常適合秋冬使用。（instagram圖片）

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款式百搭的Lady Dior

Lady Dior的形狀小巧高貴，經典藤格紋配上標誌性的金屬扣，中碼的基本款約3萬7千元。

▲ Lady Dior高貴優雅。（instagram圖片）

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何艷娟分別擁有黑色小牛皮、價值約4萬7千元的中碼Lady Dior，以及金屬灰色、值約3萬9千元的中碼款，大多在出席上流派對、品牌活動等場合見她使用，配以小洋裝非常合。

另一個較為新款的中碼Lady Dior，袋款是刺繡配上藍色絲線和圓珠，索價5萬港幣，由於款式由為青春，何艷娟用以配上牛仔便裝，亦非常型格。

▲ 配襯便裝亦有型有格。（instagram圖片）

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配襯輕便服飾的CHANEL

CHANEL的手袋款式較為年輕，適合何艷娟穿著青春服裝時作配搭。

CHANEL的經典款是每位少女都希望擁有，何艷娟有一個鮮紅色款的中碼經典款，售價約5萬元。

▲ CHANEL經典款春青可人。（instagram圖片）

另外一個同樣是經典款，黑色的皮革配上特式的圍邊，實屬小有，估計索價約7萬元港幣。

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▲ BOY CHANEL亦是百搭款式。（instagram圖片）

BOY CHANEL亦是不少女生熱捧款式，何艷娟亦有一個米白色的BOY CHANEL，索價約4萬元，配以熱褲便裝已很好看。

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