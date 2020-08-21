【新冠肺炎】政府採購疫苗正向各藥廠採購　亦待中央支持提供內地疫苗

▲ 新冠病毒疫苗於全球競爭激烈，港府將盡快採取行動，為市民採購疫苗。

本港疫情未止，政府今午（21日）舉行防疫記者會。行政長官林鄭月娥稱，有效疫苗於面世或廣泛應用前，疫情將繼續反覆，更擔心或冬季爆發，但她相信香港更有能力應對。

食物及衞生局局長陳肇始稱，新冠病毒疫苗於全球競爭激烈，港府將盡快採取行動，為市民採購疫苗。政府將以「採購協議」方式，向各地疫苗供應商直接採購更多疫苗。政府正積極聯繫候選的疫苗製造商，以獲取臨床數據評估，同時也有向中央政府提出請求，倘內地疫苗面世，可向香港提供支持。

林鄭又稱，未來首階段若放寬防疫措施，可先讓食肆恢復晚市堂食、能否限制重開戲院及美容院，政府正進行研究如何有序恢復其工作。她呼籲社會繼續保持耐心，未來一周是關鍵，要看看個案是否可以持續出現下降趨勢，現時兩個群組，包括貨櫃碼頭及外傭的宿舍，希望可以盡快完成檢測。

她稱7月初中央政府已同意以「健康碼」通關，但疫情反覆未能落實，需待疫情穩定。她又稱早前也跟外國商討「旅遊氣泡」，未停止過討論。

西醫工會會長楊超發今日指，有關檢測將於9月1日展開，為期2星期，會由醫護人員以三更制，每更4小時為市民採集樣本。現時工會招募到100多至200名醫護參與，相信參加人員的心態都是服務社會。詳情即睇：【下一頁】

另外，政府專家顧問之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，政府會開放18區社區設施採樣，提供機會讓大家檢測，計劃能在社區中找出帶病毒、無病徵人士，減少社區傳播鏈，愈多人參與愈好，期望有500萬至600萬人參與，但如果最終只有百多萬市民參與，就作用不大，反映不到社區情況。詳情即睇：【下一頁】

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責任編輯：吳卓峰