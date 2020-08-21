  • 33°C
香港時間 : 2020821日 (週五) 15:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【地產仔】Nowhere Boys唱主題曲人氣急升 11月開售票騷盼不用再戴口罩

娛樂 15:02 2020/08/21

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Nowhere Boys因演唱《地產仔》主題曲人氣急升。（寰亞音樂）

寰亞音樂五人樂隊Nowhere Boys近日為ViuTV電視劇《地產仔》主唱的主題曲《That’s Why》，口碑不錯，五子計劃乘勢於11 月4日舉行首次售票演唱會。

樂隊主音Van指雖然疫情狀況很難估計，但一切籌備工作都順利進行，更連續兩個月在樂隊的Facebook專頁舉行「預演live」，為演唱會作最強勁熱身！

Van説與其在band房練習，沒有比studio live更接近真正的演唱會，他說：「做了一次live後，我們覺得演出感覺好正，知道有觀眾看著你，氣氛完全不同，大家都搏命，不過live時要戴住口罩，呼吸比較辛苦，間中有幾次感覺眼黑黑，差點缺氧，幸好之前幾日已開始戴住口罩跑步，習慣了此狀態，希望11月上台不同戴口罩唱歌。」

五子計劃11月開演唱會。（寰亞音樂）

鍵琴手漁佬也興奮地說：「好多謝每次我們網上演出都『入場』睇live的所有朋友，你們點的歌我們都全部收到，9月4號晚同時再來多一次live，今次還有特別嘉賓女歌手黃淑蔓 (Feanna) ，希望大家繼續支持。」

Van説自公佈11月開騷這消息後，歌迷的支持和反應令他們十分感動，他說：「雖然不知是否真可以11月開騷，但歌迷一知道有兩次網上預演 live都好開心好興奮，不停在樂隊Telegram頻道點歌，並留言互通消息，我們都好感動。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【小肥出櫃】小肥28歲前對女性存恐懼 公開性取向後活得更自在　
今日 12:25
【小肥出櫃】小肥28歲前對女性存恐懼 公開性取向後活得更自在　
【疫市創業】C AllStar前保姆孖化粧師堂哥投資10萬網上賣菜　蝕足4個月仍堅持：父母也力勸辛苦別入行
18:35 2020/08/20
【疫市創業】C AllStar前保姆孖化粧師堂哥投資10萬網上賣菜　蝕足4個月仍堅持：父母也力勸辛苦別入行
【存入愛】黎明無預警再推廣東新歌 Leon化身顧家暖男煮愛心大餐
今日 13:12
【存入愛】黎明無預警再推廣東新歌 Leon化身顧家暖男煮愛心大餐
歌手 樂隊 ViuTV 黃淑蔓 演唱會

最高瀏覽

【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
11:59 2020/08/20
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
【食肆告急】疫情下酒樓推$168片皮鴨優惠　掀起各區街坊團購熱潮日賣過百隻
12:24 2020/08/20
【食肆告急】疫情下酒樓推$168片皮鴨優惠　掀起各區街坊團購熱潮日賣過百隻
【雙面老公】丈夫WFH工作開會好專業對家事無能　港媽呻難溝通︰以為佢有SEN
16:53 2020/08/20
【雙面老公】丈夫WFH工作開會好專業對家事無能　港媽呻難溝通︰以為佢有SEN