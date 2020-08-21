【限聚令】林鄭月娥：未來一周是關鍵　若放寬限聚令措施先考慮重開晚市堂食

▲ 林鄭稱，本地疫情的死亡個案當中，仍以長者個案為主。（資料圖片）

本港疫情未止，第三波疫情更涉及不少不明源頭個案，行政長官林鄭月娥今日（21日）稱，未來首階段若放寬防疫措施，可先讓食肆恢復晚市堂食、能否限制重開戲院及美容院，政府正進行研究。

林鄭月娥開場時指出，8月28日立法會將召開特別會議，政府會交代抗疫工作。她先交代疫情，指全球疫情持續，部分地區持續惡化，也有社區疫情反彈，而需要再實施更嚴厲的社交距離措施，認為香港疫情屬於後者，曾經很成功地控制疫情，但在7月初開始疫情轉差，指今次這一波的疫情以本地個案為主，同時患者以長者為主，未來會更加重視對安老院舍的抗疫工作。

她指出特區政府採取歷來最嚴厲的防疫措施，包括大量壓縮跨境入次，昨日入境只有千多人次，出境有二千多人次，重申現時豁免入境人士檢疫，是維持本地日用品需要、本港服務、外交官及政府官員等，認為過去8個月，政府不斷改善抗疫措施，仍然有未夠好的地方，可以做得更好的。

林鄭：未來一周關鍵

她表示市民都出一分力，很嚴格地戴口罩，而香港的中小企承受前所未有的衝擊，呼籲大家繼續保持耐心，未來一周是關鍵的，因為要看看個案是否可以持續出現下降的趨勢，現時兩個群組，包括貨櫃碼頭及外傭的宿舍，希望可以盡快完成其檢測工作。另外亦與業界，包括處所，如何逐步有序的恢復他們的業務。

由於疫情反覆波動，林鄭稱政府不能鐵板一塊，針對社交距離措施要張馳有道。

另外政府料宣布全民檢測詳情，西醫工會會長楊超發今日指，有關檢測將於9月1日展開，為期2星期，會由醫護人員以三更制，每更4小時為市民採集樣本。現時工會招募到100多至200名醫護參與，相信參加人員的心態都是服務社會。詳情即看：【下一頁】

另外，政府專家顧問之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，政府會開放18區社區設施採樣，提供機會讓大家檢測，計劃能在社區中找出帶病毒、無病徵人士，減少社區傳播鏈，愈多人參與愈好，期望有500萬至600萬人參與，但如果最終只有百多萬市民參與，就作用不大，反映不到社區情況。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：吳卓峰