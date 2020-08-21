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四公務員團體發信支持　解僱參與非法活動試用期公務員

政治 15:35 2020/08/21

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公務員事務局上周致函各政府部門主管，稱試用期的公務員，若因參與非法公眾活動被捕及檢控，不論審訊結果為何可被解僱。政府人員協會、香港公務員總工會、國家行政學院香港同學會、香港特區政府公務人員聯會，今日（21日）發表聯合聲明，表示支持局方做法。

四個公務員團體認為，局方做法是符合港區國安法、《基本法》、《公務員事務規例》，以及《公務員守則》中對公務員的要求，認為公務員作為港府僱員，若然在試用期間的言行，令特區對該名員工產生負面看法而不再聘用，是屬於正常的僱傭關係。

聲明中又指，香港正處於水深火熱困境，認為港府必須加強施政力度，令香港重回正軌，強調公務員屬港府骨幹，工作表現、專業知識及行為操守都十分重要，並且是公眾期望，認為公務員必須有擔當、團結一致、盡忠職守，確保香港繁榮穩定，市民安居樂業，為落實一國兩制行穩致遠作出貢獻。

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記者：陳宛彤

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