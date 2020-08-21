【新冠肺炎】民建聯晤張建宗　要求再派錢及提取強積金作緊急用途

▲ 民建聯要求港府再派錢，並容許提取強積金作緊急用途。（林曉君攝）

民建聯今日（21日）會晤政務司司長張建宗及勞福局局長羅致光，就政府將會推出的第三輪「防疫抗疫基金」提10點意見。其中包括，派發不少於5000元鼓勵市民消費，刺激經濟，同時，容許市民從僱員供款的強積金提取最多10萬元，作緊急用途。

民建聯主席李慧琼希望，第三輪防疫抗疫基本，能照顧個人和行業兩個層面。除了建議派錢促消費，民建聯又建議，政府要設立失業援助金，金額為6000元，李慧琼表示，現在有20幾萬人失業，若政府完全不考慮「不能接受」。

李慧琼續指，雖然已推出兩輪防疫基金，但仍有企業未能受惠，民建聯建議政府要補漏拾遺，並支援被勒令停業的14個行業。又要求政府加大力度打擊違規領取「保就業」津貼的公司，設熱線讓市民投訴。

另外，政府早前宣布，繼續保留駿洋邨三座樓宇作檢疫中心，民建聯希望政府在第三輪防疫抗疫基金支援受影響的駿洋邨準住戶。

李慧琼引述張建宗稱，相關建議要和財政司司長、及其他政府部門商議，又提到會積極考慮支援駿洋邨受影響的準租戶。

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記者：林曉君