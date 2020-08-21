【反黑路人甲】大馬女神林宣妤演三小姐人氣急升　與TVB提早完約返大馬讀營養學【多圖】

▲ 「蔣家三小姐」林宣妤是大馬女神。

TVB新劇《反黑路人甲》內的蔣家三姊妹各有特色，當中演蔣家三小姐蔣千惠的林宣妤（Serene）來自馬來西亞，是2017年的華姐亞軍。可是她在去年《她她她的少女時代》才首次演劇集，但她已經與TVB解約返回祖家馬來西亞，重拾書包向大學科系營養學繼續發展。

其實林宣妤去年在《她她她的少女時代》中首次亮相前，已憑標緻樣子引起不少觀眾注意。相隔一年，再推出第二套參演劇集《反黑路人甲》，不但戲分增加，發揮機會更是不少。據知，之後她在尚未播的劇集《使徒行者3》與林峯及苗僑偉等人合作。

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▲ 林宣妤與湯怡非常老友。（Instagram圖片）

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林宣妤回馬來西亞發展

不過，Serene卻在拍畢3套劇後，與TVB提早結束合約，返回老家馬來西亞發展。

Serene現年僅24歲，3年前在馬來西亞泰萊大學修讀食物及營養學系學士的時候，因被姐姐鼓勵參加選美，意外奪獎並代表馬來西亞出戰《國際中華小姐競選》，奪得亞軍後暫停學業來港發展。

▲ 林宣妤只為TVB拍了3套劇。（Instagram圖片）

曾因壓力患暴食症

Serene她曾接受TOPick專訪時透露初入行時獨自來港，未能適應節奏急速的生活，因壓力過大而患上暴食症：「壓力多數是自己給自己，想在劇集內做到最好，對自己有很高的要求。」

她回憶指：「當時並不知患上暴食症，只是難過時就想一直吃東西，但吃完又驚胖去扣喉。後來看了很多有關暴食症的影片及文章，便知自己有問題。」

在患上暴食症期間，Serene指心情是惡性循環，吃完東西會感內疚，不能面對自己，又逼自己好緊繼續減肥，致傷害了身體，最後花了一年時間才回復正常正活。

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▲ 林宣妤。（Instagram圖片）

未能適應香港生活

來港工作期間，Serene第一次離開家人如此長時間，她曾在訪問中表示每次飛回祖家時，都在回家及離開馬來西亞時哭。而在港及大馬都曾有拍攝工作的她指，兩地最大分別是時間，大馬的拍攝時間可以令你有充足休息，香港的拍攝有時排得很密，但有時又突然會有長假放。

不過，現時Serene已返回馬來西亞生活及工作，雖然無約在身，但仍在個人社交平台為《反黑路人甲》落力宣傳，十分盡責。

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▲ 林宣妤是華姐亞軍。（Instagram圖片）

▲ 林宣妤。（Instagram圖片）

▲ 林宣妤笑容甜美。（Instagram圖片）

▲ 林宣妤笑容甜美。（Instagram圖片）

▲ 林宣妤。（Instagram圖片）

▲ 林宣妤。（Instagram圖片）