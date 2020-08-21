【健康碼】港府指疫情穩定後可逐步落實健康碼 　強調「港康碼」只作出入境用途

▲ （陳永康攝）

本港疫情未止，第三波疫情更涉及不少不明源頭個案，行政長官林鄭月娥今日（21日）下午率領6名官員公布普及社區檢測詳情，希望找出社區的隱形患者。政府公布9月1日開始全民檢測，爭取2星期內完成，同時加入其他公職人員協助追蹤個案。

【新冠肺炎】政府採購疫苗正向各藥廠採購 亦待中央支持提供內地疫苗

林鄭月娥指疫情反覆，擔心冬季也有爆發，香港面對疫情將有更多的裝備，而且在個案追蹤能力，授權更加多公職人員有權進行追蹤工作以及開發軟件，同時口罩供應也增加，例如每月本地生產口罩，可以達4500萬個。她亦指出中央在７月初已同意以健康碼，讓港澳兩地居民返內地，如果本港疫情緩和，可逐步落實。

林鄭月娥又補充指，政府在研究健康碼時，只計劃用作市民出入境之用，至於有建議指，只容許有健康碼的市民出入餐廳和指定處所，林鄭月娥認為香港無條件配合，有關建議並不合理。

【限聚令】林鄭月娥：未來一周是關鍵 若放寬限聚令措施先考慮重開晚市堂食

創新及科技局局長薜永恒解釋指，內地的健康碼和香港的健康碼不相同，原因在於香港未有推行實名制，市民亦未有向有關部門公開行蹤，所以要完全仿效內地健康碼，是不切實際。他又指，香港健康碼沒有任何追蹤功能。

據政府所指，「港康碼」內儲存的資料為一般出入境需申報的個人資料，例如姓名、性別、出生日期、證件號碼、聯絡電話和有效核酸檢測結果。而資料由申請人自行提供，並在其同意下，才會交予廣東省或澳門有關當局，以轉換到目的地健康碼。

因應新冠肺炎疫情，粵港澳三地早前在聯防聯控的基礎下，研究適當放寬出入境限制及檢疫安排，計劃透過以「健康碼」互認有效核酸檢測結果，方便有需要及合資格人士可豁免強制檢疫往來三地。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

記者：伍瑋瑋