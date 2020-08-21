【健康碼】港府指疫情穩定後可逐步落實健康碼 　重申「港康碼」沒有追蹤功能

▲ （陳永康攝）

本港疫情未止，第三波疫情更涉及不少不明源頭個案，行政長官林鄭月娥今日（21日）下午率領6名官員公布普及社區檢測詳情，希望找出社區的隱形患者。政府公布9月1日開始全民檢測，爭取2星期內完成，同時加入其他公職人員協助追蹤個案。

林鄭月娥指疫情反覆，擔心冬季也有爆發，香港面對疫情將有更多的裝備，而且在個案追蹤能力，授權更加多公職人員有權進行追蹤工作以及開發軟件，同時口罩供應也增加，例如每月本地生產口罩，可以達4500萬個。她亦指出中央在７月初已同意以健康碼，讓港澳兩地居民返內地，如果本港疫情緩和，可逐步落實。

創新及科技局局長薜永恒指香港健康碼，沒有任何追蹤功能。

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記者：伍瑋瑋