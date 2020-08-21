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【限聚令】大角咀阿伯無視疫情不戴口罩聚賭　目擊者：日日都有十幾廿人

健康 16:11 2020/08/21

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

大角咀阿伯不戴口罩聚賭，目擊者透露「日日都有十幾廿人」。（相片由受訪者提供）

本港新冠肺炎疫情未止，政府收緊社交距離措施，包括二人限聚令及室內外須戴口罩等規定，惟TOPick今日（21日）接獲讀者范小姐報料，指大角咀海輝道後的小徑，每日都約有20名伯伯不戴口罩聚賭，即時出言勸阻亦遭到無視。

范小姐表示，指昨日（20）下午目睹約有20名伯伯於大角咀海輝道後的小徑聚賭，當中一半以上的人都沒有正確佩戴口罩，甚至有人完全沒戴口罩。

我有同佢地講依家限聚令係兩個人，你地全部都犯法，但冇人理我。

她透露，以上情況並非首次出現，這些賭友每日下都會在同一地點出現，大多為上了年紀的伯伯和清潔工。她續指，疫情最嚴重時，聚集的人數有減少，但仍有6至8人，如令疫情稍為緩和，他們又再次出動，「日日都十幾廿人」、「完全無人監管」。

本港疫情未止，第三波疫情更涉及不少不明源頭個案，政府周一（17日）公布延續現行的社交距離措施，由8月19日午夜起生效，為期7天至8月25日。當中禁止2人以上群組聚集、乘搭公共交通工具須戴口罩，以及食肆晚市禁堂食等措施不變。

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責任編輯：羅嘉欣

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