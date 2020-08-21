黎智英涉刑恐報章男記者　辯方質疑事主沒有驚慌並面露笑容

▲ 黎智英否認刑事恐嚇罪，今於西九龍裁判法院續審。（陳靜儀攝）

壹傳媒集團創辦人黎智英涉於2017年六四晚會期間，刑事恐嚇1名報章記者，案件今（21日）於西九龍裁判法院續審。事主繼續作供，辯方律師質疑事主於事發後表面上根本沒有驚慌，並面露笑容。事主供稱當時「鎮靜緊」，強調自己內心很驚慌。辯方又指，事主及其報章曾17度去信律政司投訴，是希望黎被檢控及定罪，事主則強調「只是想做誠實的證人」。

被告黎智英（72歲）早前否認1項刑事恐嚇罪，控罪指他於2017年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身受損害，意圖使他受驚。

案件今續審，本案事主為報章男記者X，獲法庭判下的匿名令保護。辯方律師盤問X時指，X曾供稱黎於事發前「怒睥」他，但就現場片段所見，黎面上並無表情變化，亦無怒氣，X表示不同意。

辯方又質疑事發後，X表面上根本沒有驚慌。事主則稱當時要保持冷靜、「鎮靜緊」，強調自己內心很驚慌，他當時亦不想將矛盾激化，強調記者一般想避免與採訪的對象有衝突。辯方又指，X當時更面露笑容，黎的說話根本沒有令他驚慌，他似是一笑置之。X則指「笑係裝出嚟」，希望令黎冷靜下來。

辯方另指，六四晚會有兩部分，事發時，晚會正進行第1部分宗教儀式，而X之後仍繼續參與第2部分的燭光晚會，並工作至晚上10時，X表示同意。

辯方又指，X報警的目的是要符合報章的目標，令黎惹上官非。X指，他害怕黎會加害於他。辯方向X指出，X曾17度去信律政司要求對黎作出檢控，其中1封信的內容指，X所屬報館「一直堅持為公義發聲、為民請命，本人一直與本報秉持同樣的信念，謹守愛國愛港精神。可惜回歸後，本報不斷飽受多個政府部門及反中亂港的分子打壓、滋擾及不公平對待；回歸至今 21 年，愛國愛黨傳媒屢遭打壓，反中亂港的傳媒卻受到包庇，律政司更似與中央背道而馳，猶如反中亂港的保護傘。」事主承認希望律政司處理事件，但強調只是想做誠實的證人。

辯方問X有否定時服用精神科藥物，X回應指，他失眠時會服用，沒有事便會停服。

精神科醫生黃以謙供稱，X求診時有憂鬱情緒、集中力降低的情況，不時害怕被跟蹤等，符合適應障礙症的症狀。辯方質疑醫生從沒有懷疑X說話是否真實。黃則指從X說話的連貫性及說話時的神態作出判斷。辯方又質疑X沒有準時服藥，黃承認X是間中服藥，並承認他在最後一次與X會面後，X已完全康復。聆訊下周一續。

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記者：林欣樂