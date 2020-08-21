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疫情期間逾三分一黑人前線女員工薪酬不平等

職場 16:05 2020/08/21

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有數據指出，新冠肺炎疫情期間，從事前綫工作的黑人女性與白人相比，薪酬待遇存在差距。

美國長期存有種族問題，早前黑人職場權益等問題引起社會關注。最近有數據指出，新冠肺炎疫情期間，不少從事前綫工作的黑人女性，與白人員工相比，薪酬待遇存在差距。

據外媒報道，國家婦女法律中心（NWLC）數據顯示，目前美國有超過三分之一黑人女性，擔任護理助手，收銀員和零售業人員等前綫工作，不少黑人女性在疫情下仍然要堅守崗位，但同時她們的薪酬待遇並不理想，甚至欠缺足夠的防護措施。

NWLC早前調查的數據指出，在所有全職員工中，男性員工每賺取1美元，女性只賺0.82美元。另外，白人男性每賺取1美元，黑人女性僅賺0.62美元，反映不同性別種族的員工存有工資差距問題。根據美國經濟政策研究所的數據顯示，黑人女性醫生、護士、教師及收銀員等薪金水平，比起從事相同職業的白人男性低11至27%。

NWLC研究部主任Jasmine Tucker指，近25年來，黑人女性的工資差距問題並未有改善，她認為問題十分迫切並應及早解決。

目前美國最低時薪為7.25美元（約56港元），Jasmine Tucker表示，政府需提高全國最低工資標準，以保障從事低薪職業的黑人女性。為防止僱主在招聘時會產生種族主義和性別歧視，中心亦要求僱主公布有關招聘人員及職位的統計數據，以幫助縮少黑人女性的工資差距。

責任編輯：李寶如

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