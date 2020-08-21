【新冠肺炎】葵涌豐盛老人院一名院友確診　大角咀喜悅護老之家院友初步確診

▲ 本港今日新增27宗確診個案。（湯炳強攝）

本港疫情未止，今日（21日）新增27宗確診個案，其中9宗輸入個案，其中6名印度返港人士；其餘18宗為本地感染病例，今日是連續19日錄得雙位數確診數字。本地個案中，有11宗涉及家庭、朋友群組；另有7宗源頭不明。

【新冠肺炎】本港今日新增27宗確診個案 18宗為本地個案

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，葵涌豐盛老人院新增一宗確診個案（編號：4630），該名院友的70多名院友，以及10多名院舍職員須檢疫。他於8月16日曾因其他疾病求醫，8月19日開始有氣喘的情況。

另有一名大角咀喜悅護老之家的長者初步確診，他事前無病徵，昨日發燒，他有定期到廣華醫院洗腎及做檢測，亦曾與親友食飯，逾40名院友及職員須檢疫。

張竹君續指，當局認為院友於院舍內做檢疫不合適，會安排有關人士撤離。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩