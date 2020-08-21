  • 32°C
香港時間 : 2020821日 (五) 17:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】葵涌豐盛老人院一名院友確診　大角咀喜悅護老之家院友初步確診

社會 16:38 2020/08/21

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

本港今日新增27宗確診個案。（湯炳強攝）

本港疫情未止，今日（21日）新增27宗確診個案，其中9宗輸入個案，其中6名印度返港人士；其餘18宗為本地感染病例，今日是連續19日錄得雙位數確診數字。本地個案中，有11宗涉及家庭、朋友群組；另有7宗源頭不明。

【新冠肺炎】本港今日新增27宗確診個案　18宗為本地個案

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，葵涌豐盛老人院新增一宗確診個案（編號：4630），該名院友的70多名院友，以及10多名院舍職員須檢疫。他於8月16日曾因其他疾病求醫，8月19日開始有氣喘的情況。

另有一名大角咀喜悅護老之家的長者初步確診，他事前無病徵，昨日發燒，他有定期到廣華醫院洗腎及做檢測，亦曾與親友食飯，逾40名院友及職員須檢疫。

張竹君續指，當局認為院友於院舍內做檢疫不合適，會安排有關人士撤離。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

相關文章

【新冠肺炎】政府採購疫苗正向各藥廠採購　亦待中央支持提供內地疫苗
今日 15:59
【新冠肺炎】政府採購疫苗正向各藥廠採購　亦待中央支持提供內地疫苗
【全民檢測】政府公布9月1日推行須網上預約　採用鼻腔及咽喉拭子樣本
今日 15:45
【全民檢測】政府公布9月1日推行須網上預約　採用鼻腔及咽喉拭子樣本
【限聚令】林鄭月娥：未來一周是關鍵　若放寬限聚令措施先考慮重開晚市堂食
今日 15:26
【限聚令】林鄭月娥：未來一周是關鍵　若放寬限聚令措施先考慮重開晚市堂食
【新冠肺炎】內地將為亞博建院及普及檢測「埋單」　建院後交由醫管局營運
今日 16:11
【新冠肺炎】內地將為亞博建院及普及檢測「埋單」　建院後交由醫管局營運
【醫療事故】山頂明德醫院涉醫療失誤　醫生「開錯刀」誤將右腳當左腳
今日 11:24
【醫療事故】山頂明德醫院涉醫療失誤　醫生「開錯刀」誤將右腳當左腳

最高瀏覽

【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
11:59 2020/08/20
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
【食肆告急】疫情下酒樓推$168片皮鴨優惠　掀起各區街坊團購熱潮日賣過百隻
12:24 2020/08/20
【食肆告急】疫情下酒樓推$168片皮鴨優惠　掀起各區街坊團購熱潮日賣過百隻
【雙面老公】丈夫WFH工作開會好專業對家事無能　港媽呻難溝通︰以為佢有SEN
16:53 2020/08/20
【雙面老公】丈夫WFH工作開會好專業對家事無能　港媽呻難溝通︰以為佢有SEN