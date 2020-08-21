  • 32°C
香港時間 : 2020821日 (五) 17:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【減肥大作戰】242磅肥妹靠「激瘦飲食法」勁減121磅　韓國營養師推介2款簡易Sirtfood果汁

保健美顏 17:08 2020/08/21

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

242磅肥妹靠「激瘦飲食法」勁減121磅，韓國營養師推介2款簡易Sirtfood果汁。

減肥是女性的終生事業，近年來興起「激瘦飲食法」（Sirtfood Diet），透過控制每日熱量攝取調整體重。最近有韓國女生在電視節目上，分享自己透過這種減肥法，由原本110公斤（約242磅）減至55公斤（121磅），節目請來營養師拆解減肥原理，並推介2款Sirtfood果汁。

近日一位韓國女生登上當地節目《我是身體之神》（《나는 몸신이다》），她表示自己體重最高峰達110公斤，身型較肥胖，有肚腩和腿粗的問題。但經過2年的努力，她靠「激瘦飲食法」成功減去一半體重，現在只有55公斤重，身材變得纖瘦，腿部線條明顯，與過去相比，簡直判若兩人，衣服尺寸更由XXXL變為XS。

Sirtfood Diet減肥原理

節目請來營養師拆解「激瘦飲食法」減肥原理，她指出這種減肥法透過限制熱量攝取，進食能活化體內去乙酰化酶（sirtuin）的食物，從而減少脂肪形成，達到減肥效果。激瘦食物（Sirtfood）有多達60多種，包括：

  • 綠豆、開心果、核桃、栗子、芹菜、葡萄、香蕉、紅蔥，薑黃、橄欖、山核桃、白腰豆、紅莓、羽衣甘藍、小白菜、西蘭花、士多啤梨、蝦、三文魚、雞胸、鷹嘴豆、花生、葵花籽、洋蔥、蘋果、蘆筍、韭菜等

進行激瘦飲食法的第一個星期，頭3天需將每日熱量攝取控制在1000卡路里，每天喝2杯由激瘦食物製成的果汁，再加一餐以激瘦食物組成的正餐。而之後4天則可將熱量攝取增至1500卡路里，每日飲用2杯果汁，外加2餐正餐。一星期後就可回復正常飲食，但每日常至少要進食一份由激瘦食物組成的正餐或果汁。

節目亦推介了2款簡易Sirtfood果汁：

羽衣甘藍汁（約180kcal）

材料：

  • 羽衣甘藍 2片（75g）
  • 火箭菜 30g 
  • 芹菜 2至3條（130g）
  • 蘋果 半個 （300g）
  • 檸檬汁 （半個）
  • 抹茶粉 1茶匙 （2.6g）

做法：

  • 將所有材料切好，放入攪放機即可。

雜莓香蕉沙冰（約176kcal）

  • 水 150ml
  • 士多啤梨 70g
  • 紅莓 40g
  • 藍莓 40g
  • 核桃 10g
  • 香蕉 50g

做法：

  • 將所有材料切好，放入攪放機即可。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【減肥大作戰】Adele靠「激瘦飲食法」半年減40磅　營養師拆解Sirtfood Diet減肥原理
10:48 2020/06/19
【減肥大作戰】Adele靠「激瘦飲食法」半年減40磅　營養師拆解Sirtfood Diet減肥原理
【減肥大作戰】間歇性斷食有助修復細胞消脂減肥　營養師解構16/8及5/2斷食法利弊
16:32 2020/07/31
【減肥大作戰】間歇性斷食有助修復細胞消脂減肥　營養師解構16/8及5/2斷食法利弊
【減肥大作戰】韓國節目實測ABC果汁減肥法　3星期腰圍減11cm擊退肚腩
11:52 2020/06/22
【減肥大作戰】韓國節目實測ABC果汁減肥法　3星期腰圍減11cm擊退肚腩
減肥 網絡熱話 脂肪 熱量 營養師 肥胖

最高瀏覽

【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
11:59 2020/08/20
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
【食肆告急】疫情下酒樓推$168片皮鴨優惠　掀起各區街坊團購熱潮日賣過百隻
12:24 2020/08/20
【食肆告急】疫情下酒樓推$168片皮鴨優惠　掀起各區街坊團購熱潮日賣過百隻
【雙面老公】丈夫WFH工作開會好專業對家事無能　港媽呻難溝通︰以為佢有SEN
16:53 2020/08/20
【雙面老公】丈夫WFH工作開會好專業對家事無能　港媽呻難溝通︰以為佢有SEN