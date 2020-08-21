【減肥大作戰】242磅肥妹靠「激瘦飲食法」勁減121磅　韓國營養師推介2款簡易Sirtfood果汁

▲ 242磅肥妹靠「激瘦飲食法」勁減121磅，韓國營養師推介2款簡易Sirtfood果汁。

減肥是女性的終生事業，近年來興起「激瘦飲食法」（Sirtfood Diet），透過控制每日熱量攝取調整體重。最近有韓國女生在電視節目上，分享自己透過這種減肥法，由原本110公斤（約242磅）減至55公斤（121磅），節目請來營養師拆解減肥原理，並推介2款Sirtfood果汁。

近日一位韓國女生登上當地節目《我是身體之神》（《나는 몸신이다》），她表示自己體重最高峰達110公斤，身型較肥胖，有肚腩和腿粗的問題。但經過2年的努力，她靠「激瘦飲食法」成功減去一半體重，現在只有55公斤重，身材變得纖瘦，腿部線條明顯，與過去相比，簡直判若兩人，衣服尺寸更由XXXL變為XS。

Sirtfood Diet減肥原理

節目請來營養師拆解「激瘦飲食法」減肥原理，她指出這種減肥法透過限制熱量攝取，進食能活化體內去乙酰化酶（sirtuin）的食物，從而減少脂肪形成，達到減肥效果。激瘦食物（Sirtfood）有多達60多種，包括：

綠豆、開心果、核桃、栗子、芹菜、葡萄、香蕉、紅蔥，薑黃、橄欖、山核桃、白腰豆、紅莓、羽衣甘藍、小白菜、西蘭花、士多啤梨、蝦、三文魚、雞胸、鷹嘴豆、花生、葵花籽、洋蔥、蘋果、蘆筍、韭菜等

進行激瘦飲食法的第一個星期，頭3天需將每日熱量攝取控制在1000卡路里，每天喝2杯由激瘦食物製成的果汁，再加一餐以激瘦食物組成的正餐。而之後4天則可將熱量攝取增至1500卡路里，每日飲用2杯果汁，外加2餐正餐。一星期後就可回復正常飲食，但每日常至少要進食一份由激瘦食物組成的正餐或果汁。

節目亦推介了2款簡易Sirtfood果汁：

羽衣甘藍汁（約180kcal）

材料：

羽衣甘藍 2片（75g）

火箭菜 30g

芹菜 2至3條（130g）

蘋果 半個 （300g）

檸檬汁 （半個）

抹茶粉 1茶匙 （2.6g）

做法：

將所有材料切好，放入攪放機即可。

雜莓香蕉沙冰（約176kcal）

水 150ml

士多啤梨 70g

紅莓 40g

藍莓 40g

核桃 10g

香蕉 50g

做法：

將所有材料切好，放入攪放機即可。

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責任編輯：羅嘉欣