【新冠肺炎】內地將為亞博建院及普及檢測「埋單」　建院後交由醫管局營運

▲ 政府指，內地將支付亞博臨時醫院的建築費用。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日在記者會講解防疫政策，其中提及到一系列有關增加防疫設備的措施。其中包括年底前在竹篙灣提供約3,500個特設檢疫單位，屆時便會將駿洋邨交還。

另外，中國內地亦會派員協助本港，在數星期內改建亞洲國際博覽館八至十一號展館作為社區治療設施，配置1,000張病床，部分會設負壓系統。有關人員亦會在亞博館2期用地，爭取4個月內新建2層高的臨時病房，並提供800個有負壓系統的病床。

林鄭月娥指，普及病毒檢測和建院的費用將由中央政府一力承擔；發展局局長黃偉綸則補充指，內地將協助香港建造臨時醫院和社區治療設施，相關費用將由內地負責，設施建成後將交由醫管局營運。

林鄭月娥又指，為加強病毒追蹤能力，將會修訂第599D章，授權更多公職人員進行追查感染源頭工作。

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記者：陳梓蔚