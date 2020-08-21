【全民檢測】林鄭：良心及公民責任重要　盼市民積極參與檢測

▲ 林鄭認為，疫情緩和令市民參與度低，屬人之常情。（陳永康攝）

政府公布，9月1日開始新冠病毒全民檢測，採樣中心朝8晚8開放，當局爭取2星期內完成，同時加入其他公職人員協助追蹤個案。即睇更多：【下一頁】

政府今午（21日）舉行防疫記者會，交代進展。有記者問到港府會否提供現金誘因，吸引市民參與全民檢測；行政長官林鄭月娥無正面回應，僅稱全民檢測是免費計劃，強調良心及公民責任也重要，呼籲市民參加。

林鄭月娥引述4位政府專家顧問認為，尤其是港大微生物學系講座教授袁國勇認為，認同測試的重要性，透過測試可找出確診者，再進行隔離，避免疫情傳播。

【全民檢測】政府公布9月1日推行須網上預約 採用鼻腔及咽喉拭子樣本

她稱這波疫情仍有三、四成個案源頭不明，社區仍有隱性傳播。由於中央政府協助港方加強檢測能力，也派出數百名技術人員協助測試，港府現在有條件進行全民檢測。但如果持續進行普及測試，未必符合成本效益。她呼籲社會參與全民檢測，這有助社會恢復，測試屬於免費，採樣中心地點方便，程序也簡單。

林鄭月娥回應記者提問指，留意有報道引述消息指，政府只有完成普及社區檢測，才放寬社交距離的措施，她強調這並非政府的取態。

至於有市民見到確診個案下降，令檢測意欲下降，林鄭認為這是人之常情，但她呼籲市民放下個人考慮，無論有否病徵，都應參與檢測。

港府採購疫苗 盼中央支持

食物及衞生局局長陳肇始稱，政府將以「採購協議」方式，向各地疫苗供應商直接採購更多疫苗。政府正積極聯繫候選的疫苗製造商，以獲取臨床數據評估，同時也有向中央政府提出請求，倘內地疫苗面世，可向香港提供支持。

倘寬限聚 可晚市堂食及重開戲院美容院

林鄭又稱，未來首階段若放寬防疫措施，可先讓食肆恢復晚市堂食、能否限制重開戲院及美容院，政府正進行研究如何有序恢復其工作。她呼籲社會繼續保持耐心，未來一周是關鍵，要看看個案是否可以持續出現下降趨勢，現時兩個群組，包括貨櫃碼頭及外傭的宿舍，希望可以盡快完成檢測。

未止研究旅遊氣泡及港康碼

林鄭稱7月初中央政府已同意以「健康碼」通關，但疫情反覆未能落實，需待疫情穩定。她又稱早前也跟外國商討「旅遊氣泡」，未停止過討論。

至於開放出入境方面，林鄭認為需有核酸檢測作基礎，而且會先開放商務和工務旅遊，一般旅遊會在此之後。她又指，相信增加檢測後，市場的檢測價格將會下降，她又以口罩為例，

好早前一盒口罩要幾百蚊，而家好似話幾十蚊都無人買，可能就是市場的力量。

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責任編輯：吳卓峰、陳梓蔚