【留家煲劇】木村拓哉經典政治劇《CHANGE》重播 小學老師當首相22分鐘流淚演說成佳話

▲ 深津繪里在劇中演美山理香，由總理大臣的得力助手，二人的感情綫低調含蓄。

煲劇平台黃Viu 陸續推出木村拓哉昔日主演的12部富士電視台劇集，剛上架的是2008年的《CHANGE》。沒有政治野心的小學老師朝倉啟太戲劇性地當上總理大臣（也即是首相）。

沒有語言偽術、不貪私利、以大眾福𧘲為先，編劇呈現出他心目中國家領導人的理想面貌，也帶來了一齣不會過時的熱血政治劇。

▲ 木村在劇中有可愛攣毛爆炸頭造型。

日劇《CHANGE》，講述在出身政治世家的朝倉啟太（木村拓哉飾演），本來在長野縣鄉下當小學老師，如何意外地踏上政治之路的故事。劇情節奏快速，頭3集已交代了年僅35歲日本最年輕的總理大臣如何誕生。

話說朝倉啟太那位身為國會議員的父親，連同被栽培為政治接班人的哥哥，一同在直升機意外中身亡，其所屬的政黨為了填補此議席，即要求朝倉啟太參加補選。

▲ 深津繪里在劇中演美山理香，由總理大臣的得力助手，二人的感情綫低調含蓄。

本來想遠離政治的他，答應了黨會長秘書美山理香（深津繪里飾演）的要求參與競選，一心以為輸掉便可以離開政治世界，誰知因為他坦然地為父親當議員期間曾受賄的行為道歉，真誠的說話打動了廣大選民，最後在補選投票時險勝對手。

勇於為錯誤負責

朝倉啟太作為政治素人的清新形像大受歡迎，因而被老謀深算的政治家看上，助他當上首相之位，其實視他為棋子。但朝倉上任首相後，卻不受政黨操盤人控制，反而日以繼夜地徹查國家政策哪些地方出錯，並勇於要國家承擔負責，令他不但贏得民心，連政府官僚也對他臣服。

現實世界的政治當然比起電視劇呈現的複雜得多，但這部由福田靖編劇的作品，就正是要提醒從政者不忘初衷，以民為本的重要。而曾為木村拓哉塑造出《律政英雄》久利生公平這正義檢察官角色者，正是福田靖。

這劇背後的顧問也來頭不少，包括日本前首相小泉純一郎的秘書官飯島勳，以及時身為首相福田康夫的秘書官福田達夫，因此對政壇的現實和黑暗面不乏寫實刻劃。

▲ 阿部寬在劇中演選舉策劃人（右2）佔戲甚重。

木村每一部劇的造型幾乎都引起話題，而《CHANGE》中角色本身那個可愛鬈毛爆炸頭造型，再加上做事帶點傻勁又真誠的性格，就相當討好。木村和深津繪里在劇中那條首相與秘書感情綫，則處理得低調含蓄，不會蓋過劇情主綫。

用手上一票進行改變

全劇最為人津津樂道，就是首相的幾次演說的內容了。他在進行總理演講時指出：「國民為什麼事而生氣，在期望些什麼，會相信甚麼。不明白這些的人就不是真正的總理大臣。」

而最後一集，那一鏡到尾式的22分鐘演說，帶出「改變政治的只有人民」、「用你手上的一票進行改變」的熱血訊息。此場說到流淚的政治演說戲不但處理破格，還展現出木村的演技實力，也難怪結局篇當天的收視高達31.2%。

此部日劇每集片尾播出的《Miles Away》也是一大亮點。話說這首悠揚輕快的歌曲，是國際樂壇天后麥當娜受邀為日劇而創作，如此破天荒的合作，絕對是一時佳話。

INFO

《CHANGE》

共10集已在黃Viu上架

（首5集免費，第6至10集Viu升級會員限定觀看）

撰文：胡慧雯