【一文看清全民檢測】預約方法、鼻腔及咽喉拭子樣本取樣方式　計劃不適合6歲以下兒童

▲ 全民檢測是自願計劃，政府指市民須在網上預約。

本港疫情未止，第三波疫情更涉及不少不明源頭個案，行政長官林鄭月娥今日（21日）下午率領6名官員公布普及社區檢測詳情，希望找出社區的隱形患者，以達至早識別、早隔離、早治療的抗疫目的。政府公布9月1日開始全民檢測為期一星期，爭取2星期內完成，屬於自願性質計劃，同時加入其他公職人員協助追蹤個案。

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計劃時間

計劃在9月1日推行普及社區檢測推行，為期7日，爭取在2星期內完成，對象是沒有徵狀、有香港身份證的居民可以參加，而6歲以下兒童及不適合鼻及咽喉檢測的人士除外。政府指計劃自願性質，呼籲市民踴躍參加，認為是為已為人的措施。

預約情況

各區設社區檢測中心採集樣本，開放7天時間預約，之後公布網上預約的日子，市民在網上預約可填寫姓名、身份證號碼以及流動電話號碼。選擇社區檢測中心的地點及日期時間，而18區社區檢測中心開放時間朝8晚8，其中一小時進行清潔。

採樣方式

採用鼻腔及咽喉合併拭子樣本方式，會由醫護推行，避免樣本受污染以及確保樣本的質素，而有關樣本可以配合在短時間內完成普及檢測的速度及檢測量。社區檢測中心的醫護人員當值，樣本採集人員有足夠的訓練，會有足夠的個人防護裝備，包括N95及手套，中心也有行政支援人士，包括退休公務員負責登記。

檢測流程

網上預約，指定日期及時間，要通過體溫檢測，將樣本瓶獨有的序號輸入電腦，再由專業人員採集，之後在指定通道離開。會分批將樣本運送至實驗室。

結果通知

檢測結果呈陰性會透過登記電話短訊通知，一旦是陽性由衞生署通知，並且需要接受治療隔離。

資料權限

公務員事務局長聶德權指出，檢測在香港進行，檢測樣本不會送出香港，完成後會銷毀。樣本瓶只有序號沒有任何個人資料，個人資料、檢測結果等亦不會送出境外，陽性個案會交由衞生署及醫管局跟進。

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記者：伍瑋瑋