【大學女神】追隨牙醫爸爸發奮讀書奪佳績　醜小鴨女孩入名牌大學變女神

▲ 台大牙醫系學生吳善文在街訪爆紅，網民發現她小時候是醜小鴨，女大十八變。

女大十八變！台灣有名女大學生近日出現配對街頭訪問中，被封為「台大牙醫女神」，隨即引起網民關注，揭發她小時候已經充滿愛心，曾做善事而見報；亦發覺女神昔日原來是皮膚黝黑的平凡小女孩，見證醜小鴨女孩蛻變，努力讀書及學會妝扮自己。

小時候拯救老樹

綜合台灣媒體報道，台大牙醫系學生吳善文在台北東區街頭遭網紅「黑男邱比特」街訪爆紅，被封為「台大牙醫女神」，她遭網民及傳媒揭發在10年前，小學四年級的她為了保育面臨被砍掉的老樟樹，四處聯絡相關人士，最後成功將老樟樹移植到家附近的公園。當時，吳善文皮膚黝黑、樣子平凡，大抵沒人想到她長大會成為美女。

▲ 台大牙醫系學生吳善文。（圖片：吳善文 IG）

棄讀醫科選入牙醫學系

現時吳善文就讀台灣第一學府「國立臺灣大學」，簡稱「台大」，她曾經重考，以優秀的成績入台大。她重考分數比入台大牙醫學系的平均分多出超過20分，取得此分數其實可以選擇神科台大醫科。她最後總成績459.15，當年台大醫學系錄取分數448.10，而台大牙醫學系錄取分數435.70。

不過她的爸爸是牙醫，從小看著爸爸從事牙醫工作，吳善文跟家人商量後，決定追隨爸爸的腳步，希望畢業後成為出色的牙醫。

▲ 吳善文不愛笑時很冷艷。 （圖片：吳善文 IG）

分享筆記讀書心得

她在考試取得佳績，有自己一套溫習心得，就是設計精美簡易筆記協助自己溫習。她在網絡出售自己中學時不同科目的筆記，大多是配上插圖及列表。她指出這些筆記是自己的精華，不適用於所有人，也不是每一章節每一個重點都有，勉勵準備升大學的學生堅持努力下去。

每個人讀書方式習慣不同，要努力的程度可能也不同，一定要靠自己吸收消化才能真正在考試上有助益。

▲ 吳善文分享中學時DIY的筆記。（圖片：吳善文 IG）

學習化妝打扮變美

另一方面，有外界形容她和小時候相比是「醜小鴨變天鵝」，吳善文向傳媒透露上了大學後，比較有時間及重視自己的外表，所以開始學習化妝和打扮，有網民懷疑她整容，她斬釘截鐵否認，但笑稱確實曾和媽媽討論過此話題，遭媽媽一口拒絕，自己也打消念頭。

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責任編輯︰王明芳